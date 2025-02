Auxílio Gás de fevereiro já está disponível! Confira calendário e valores

O Auxílio Gás de fevereiro já está disponível para milhões de famílias. Veja o calendário de pagamentos, como consultar seu benefício e onde sacar o valor.

Milhões de famílias brasileiras começaram a receber o Auxílio Gás de fevereiro. O pagamento teve início na última segunda-feira, 17 de fevereiro, contemplando 5,42 milhões de lares em todo o país.

O valor depositado neste mês é de R$ 106, equivalente a 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg. O benefício segue um calendário escalonado, permitindo que os beneficiários recebam o auxílio de forma organizada, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Este é o primeiro repasse do Auxílio Gás em 2025. O programa, que realiza pagamentos a cada dois meses, teve sua última liberação em dezembro de 2024.

O valor depositado na poupança digital do Caixa Tem deve ser utilizado para a compra do botijão de gás de uso doméstico.

Beneficiários do Auxílio Gás começam a receber os pagamentos de fevereiro. Saiba como verificar sua elegibilidade, conferir as datas e sacar o valor disponível. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como consultar se você tem direito ao Auxílio Gás?

Os beneficiários podem verificar se estão na lista de contemplados por meio de diferentes canais oficiais:

Aplicativo Caixa Tem (opção “Auxílio Gás”);

(opção “Auxílio Gás”); Aplicativo Bolsa Família ;

; Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111, informando o CPF.

A consulta também pode ser realizada diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município.

Leia também:

Calendário de pagamento do Auxílio Gás em fevereiro

Os pagamentos seguem um calendário escalonado, definido pelo dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Veja as datas:

Final do NIS Data de Pagamento 1 17 de fevereiro 2 18 de fevereiro 3 19 de fevereiro 4 20 de fevereiro 5 21 de fevereiro 6 24 de fevereiro 7 25 de fevereiro 8 26 de fevereiro 9 27 de fevereiro 0 28 de fevereiro

Além disso, 358,9 mil famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou calamidade pública receberão o benefício antecipadamente, podendo sacar os valores a partir de 17 de fevereiro, independentemente do final do NIS.

Como sacar o Auxílio Gás?

O saque do Auxílio Gás pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. Para retirar o valor, o beneficiário deve apresentar um documento oficial com foto.

Locais de saque e procedimentos

Agências da Caixa Atendimento no guichê, mediante apresentação de documento de identidade ; Saque nos caixas eletrônicos , utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem .

Casas Lotéricas Atendimento direto no guichê, mediante documento oficial com foto .



Os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem, possibilitando o pagamento de contas e compras no débito virtual, sem necessidade de saque.

Quem tem direito ao Auxílio Gás?

O benefício é voltado para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com prioridade para:

Famílias com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 706,00);

(R$ 706,00); Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ;

; Mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência.

A inclusão no programa ocorre de forma automática, de acordo com os dados cadastrados no CadÚnico e a disponibilidade orçamentária do governo.

Atenção às fraudes

Os beneficiários devem utilizar apenas os canais oficiais para consulta e saque do Auxílio Gás. Mensagens enviadas por aplicativos de terceiros ou promessas de adiantamento do benefício podem indicar tentativas de golpe.

Se você faz parte dos contemplados, acompanhe seu pagamento e utilize o valor de forma segura. Compartilhe essa informação com amigos e familiares que possam ser beneficiados pelo programa.