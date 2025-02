Abono Salarial 2025: pagamento já começou para milhões de trabalhadores; veja calendário e valores

O pagamento do Abono Salarial 2025 já começou. Confira calendário, valores e como consultar seu benefício para não perder os prazos.

Milhões de trabalhadores brasileiros começaram a receber o Abono Salarial de 2025, benefício que auxilia financeiramente quem se enquadra nos critérios do programa.

O pagamento teve início no dia 17 de fevereiro, com depósitos sendo realizados conforme um calendário escalonado estabelecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A medida garante que os valores sejam distribuídos de forma organizada ao longo do ano, evitando congestionamentos nos sistemas bancários e facilitando o acesso ao benefício. Os trabalhadores podem receber quantias entre R$ 127 e R$ 1.518, conforme o tempo de serviço registrado no ano-base.

Trabalhadores com direito ao Abono Salarial já podem sacar o benefício. Veja quem recebe em fevereiro e como verificar seu pagamento.

Valor do benefício e critérios de cálculo

Os valores do Abono Salarial 2025 variam entre R$ 127 e R$ 1.518, dependendo do tempo de serviço registrado no ano-base de 2023. O cálculo do pagamento é feito da seguinte forma:

O salário mínimo vigente (R$ 1.518) é dividido por 12;

O resultado é multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano de referência.

O governo estima que cerca de 24,4 milhões de trabalhadores terão direito ao benefício este ano, com um investimento de R$ 30,7 bilhões para os pagamentos. Esse valor representa um aumento em relação ao ano anterior, quando foram destinados R$ 27 bilhões para o programa.

Quem tem direito ao Abono Salarial 2025?

Para receber o abono, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo governo:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 ;

; Ter recebido até dois salários mínimos por mês, em média, no ano-base;

por mês, em média, no ano-base; Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter seus dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

O pagamento do abono atende tanto trabalhadores da iniciativa privada (PIS) quanto servidores públicos (Pasep). Para fevereiro, estão previstos depósitos para 1.845.317 trabalhadores vinculados ao PIS e 163.810 servidores públicos vinculados ao Pasep.

Onde e como sacar o benefício?

O pagamento do Abono Salarial 2025 está sendo realizado por meio da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (Pasep), com diferentes formas de saque para cada grupo.

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS) – Caixa Econômica Federal

Os beneficiários podem acessar o valor através de:

Crédito em conta da Caixa (corrente ou poupança);

(corrente ou poupança); Aplicativo Caixa Tem ;

; Saque em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.

Servidores públicos (Pasep) – Banco do Brasil

Os pagamentos para quem tem direito ao Pasep podem ser feitos por:

Crédito em conta bancária ;

; Transferência via TED ou Pix ;

; Saque direto em agências do Banco do Brasil.

Calendário de pagamentos do Abono Salarial 2025

Os depósitos são liberados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Confira as datas:

Janeiro – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro Fevereiro – 15 de março

– 15 de março Março e Abril – 15 de abril

– 15 de abril Maio e Junho – 15 de maio

– 15 de maio Julho e Agosto – 17 de junho

– 17 de junho Setembro e Outubro – 15 de julho

– 15 de julho Novembro e Dezembro – 15 de agosto

Como consultar se tem direito ao benefício?

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao Abono Salarial através de diferentes canais oficiais do governo.

Principais formas de consulta:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal GOV.BR

Central de atendimento 158

Unidades das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego

Passo a passo para consultar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Atualizar o aplicativo no celular; Acessar a aba “Benefícios” no menu principal; Selecionar “Abono Salarial”; Clicar em “Pagamentos” para visualizar as informações.

Impacto econômico do Abono Salarial 2025

A liberação desse recurso tem um efeito direto na economia, movimentando diversos setores ao injetar bilhões de reais no mercado.

Principais efeitos:

Aumento do poder de compra dos trabalhadores ;

; Estímulo ao comércio e ao setor de serviços ;

; Maior circulação de dinheiro nas cidades ;

; Redução do endividamento das famílias.

A Dataprev e a gestão do benefício

A Dataprev, empresa responsável pelo processamento de dados previdenciários e trabalhistas, desempenha um papel importante na administração do Abono Salarial.

Funções da Dataprev:

Verificação da elegibilidade dos trabalhadores ;

; Geração de lotes de pagamento ;

; Registro de informações na Carteira de Trabalho Digital.

Com o avanço dos sistemas digitais, o processo de concessão do benefício se tornou mais ágil e seguro, garantindo que os trabalhadores possam acessar seus direitos sem burocracia.

Importância da Carteira de Trabalho Digital

A versão digital da Carteira de Trabalho se tornou uma ferramenta indispensável para os trabalhadores brasileiros, concentrando diversas informações em um único aplicativo.

Principais vantagens da digitalização:

Consulta rápida e prática do abono salarial ;

; Acesso a informações trabalhistas sem precisar ir até uma agência ;

; Maior transparência nos pagamentos ;

; Facilidade para atualização de dados.

Como se preparar para receber o abono?

Para evitar problemas no recebimento do Abono Salarial, o trabalhador deve verificar se seus dados estão atualizados junto ao governo e ao banco responsável pelo pagamento.

Informações que precisam estar corretas:

Cadastro no PIS/Pasep atualizado;

atualizado; Dados bancários corretos na Caixa ou no Banco do Brasil;

na Caixa ou no Banco do Brasil; Informações de trabalho registradas corretamente pelo empregador.

Se houver qualquer erro nos dados, o benefício pode ser retido até que a situação seja regularizada.