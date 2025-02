Trabalhadores começam a receber o PIS/Pasep 2025; consulte seu benefício

O pagamento do PIS/Pasep 2025 começa hoje e seguirá um calendário escalonado. Veja quem tem direito ao abono salarial e como consultar seu benefício.

Os trabalhadores já podem acessar o abono salarial do PIS/Pasep de 2025. A liberação dos valores começa nesta segunda-feira (17), beneficiando inicialmente aqueles nascidos em janeiro.

O saque estará disponível até 29 de dezembro, permitindo que todos os trabalhadores contemplados retirem os valores dentro do prazo.

O pagamento será realizado conforme o mês de nascimento do beneficiário e seguirá um calendário escalonado, garantindo que todos recebam de forma organizada ao longo do ano.

Trabalhadores brasileiros começam a receber o PIS/Pasep 2025. Confira as regras, valores e prazos para saque do abono salarial e evite perder o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao abono salarial?

Nem todos os trabalhadores podem receber o abono do PIS/Pasep. Para ser elegível, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter, no mínimo, cinco anos de inscrição no PIS/Pasep ou no CNIS .

. Ter trabalhado para empregadores que contribuem com o programa .

. Receber, em média, até dois salários mínimos mensais em 2023 .

. Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base .

. Ter os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Algumas categorias não têm direito ao abono, como empregados domésticos, trabalhadores rurais e aqueles contratados por pessoa física.

Como consultar se você tem direito ao PIS/Pasep?

Os trabalhadores podem verificar se estão habilitados para o pagamento do PIS/Pasep 2025 de forma simples:

Baixe ou atualize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Faça login com CPF e senha do portal Gov.br. Acesse a aba “Benefícios” e clique em “Abono Salarial”. O sistema indicará se você tem direito ao pagamento.

Outra opção para quem trabalha na iniciativa privada é consultar pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou Caixa Tem.

Qual o valor do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial varia conforme o tempo de trabalho no ano-base. O cálculo é feito da seguinte forma:

Salário mínimo vigente dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Apenas quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total do salário mínimo. Trabalhadores que exerceram atividade formal por um período menor recebem o valor proporcional.

Como sacar o PIS/Pasep?

O método de pagamento depende da categoria do trabalhador:

Iniciativa privada (PIS): pagamento pela Caixa Econômica Federal , com depósito direto em conta ou saque em lotéricas e agências.

pagamento pela , com depósito direto em conta ou saque em lotéricas e agências. Servidores públicos (Pasep): recebimento pelo Banco do Brasil, com opções de crédito em conta, TED, PIX ou saque presencial.

O Ministério do Trabalho estima que 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados neste ano, totalizando R$ 30,7 bilhões em pagamentos.

Calendário do PIS/Pasep 2025

O pagamento do PIS/Pasep 2025 segue um calendário escalonado, conforme o mês de nascimento do beneficiário:

Janeiro – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro Fevereiro – 15 de março

– 15 de março Março – 15 de abril

– 15 de abril Abril – 15 de abril

– 15 de abril Maio – 15 de maio

– 15 de maio Junho – 15 de maio

– 15 de maio Julho – 17 de junho

– 17 de junho Agosto – 17 de junho

– 17 de junho Setembro – 15 de julho

– 15 de julho Outubro – 15 de julho

– 15 de julho Novembro – 15 de agosto

– 15 de agosto Dezembro – 15 de agosto

Os valores podem ser sacados até 29 de dezembro de 2025.

Fique atento a golpes

Durante o período de pagamento do abono salarial, criminosos podem tentar enganar trabalhadores com falsas promessas de antecipação ou cobranças indevidas para liberar o benefício.