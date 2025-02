Trabalha em área de risco? Saiba como pedir a aposentadoria especial

Aposentadoria especial do INSS permite que profissionais expostos a riscos se aposentem mais cedo. Veja as regras, os documentos necessários e como fazer a solicitação.

Conseguir a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um objetivo para muitos trabalhadores, garantindo uma renda após anos de contribuição.

Com as mudanças da Reforma da Previdência de 2019, o acesso ao benefício ficou mais exigente, com regras que aumentaram o tempo de contribuição e estabeleceram idades mínimas para a concessão.

Mesmo com essas alterações, algumas categorias podem se aposentar mais cedo, como é o caso da aposentadoria especial. Em suma, o benefício é destinado a profissionais que trabalham expostos a condições insalubres ou perigosas, permitindo que se aposentem com menos tempo de serviço.

Trabalhadores em atividades insalubres podem ter direito à aposentadoria especial do INSS. Confira os requisitos, prazos e como garantir esse benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é a aposentadoria especial?

A aposentadoria especial é um direito para trabalhadores que exercem atividades em ambientes que oferecem risco contínuo à saúde.

A saber, o benefício reconhece o desgaste causado pela exposição a agentes nocivos, como produtos químicos, calor excessivo, ruídos elevados e agentes biológicos.

Profissionais de diferentes áreas podem solicitar esse benefício, como:

Médicos, enfermeiros e dentistas , devido ao contato com substâncias químicas e agentes biológicos.

, devido ao contato com substâncias químicas e agentes biológicos. Eletricistas que trabalham com alta tensão , expostos a risco elétrico.

, expostos a risco elétrico. Bombeiros e mineradores , que lidam com ambientes extremos e riscos constantes.

, que lidam com ambientes extremos e riscos constantes. Operadores de máquinas industriais, sujeitos a ruídos elevados e produtos químicos.

Na prática, o tempo de contribuição necessário para garantir esse benefício varia de acordo com o nível de risco da atividade exercida.

Que tal conferir?

Regras da aposentadoria especial

O tempo mínimo de contribuição depende da exposição aos riscos do ambiente de trabalho. As regras atuais exigem:

15 anos de contribuição e idade mínima de 55 anos para profissões de alto risco .

para profissões de . 20 anos de contribuição e idade mínima de 58 anos para atividades de risco moderado .

para atividades de . 25 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos para funções de baixo risco.

Para obter a aposentadoria especial, é preciso apresentar documentos que comprovem essa exposição, sendo os principais:

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) , que descreve as condições do ambiente de trabalho.

, que descreve as condições do ambiente de trabalho. Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), fornecido pelo empregador.

Sem esses documentos, o INSS pode negar o pedido e solicitar complementações.

Como solicitar a aposentadoria especial?

O processo de solicitação pode ser feito online, sem a necessidade de ir a uma agência física do INSS. O trabalhador pode entrar no portal Meu INSS ou no aplicativo para celular e seguir as etapas:

Acessar o Meu INSS e fazer login com a conta Gov.br. Selecionar a opção “Pedir Aposentadoria”. Escolher “Aposentadoria Especial” e anexar os documentos exigidos. Acompanhar o andamento do pedido, que pode levar até 45 dias para ser analisado.

Caso o pedido seja negado por falta de comprovação da exposição ao risco, o trabalhador pode entrar com recurso administrativo ou buscar a via judicial para garantir o direito ao benefício.