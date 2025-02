Reajuste do INSS: saiba quanto MEIs e autônomos devem pagar a partir de agora

O reajuste do salário mínimo alterou os valores da contribuição ao INSS para autônomos e MEIs. Veja a nova tabela de pagamentos e saiba como calcular sua contribuição.

Os trabalhadores autônomos e os Microempreendedores Individuais (MEIs) devem se preparar para um reajuste nas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A partir deste mês, os valores serão atualizados conforme o novo salário mínimo de R$ 1.518, impactando diretamente os pagamentos mensais destinados à previdência.

O aumento já estava previsto e ocorre devido à atualização do salário mínimo, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025. Como as contribuições são recolhidas sempre no mês seguinte ao período de referência, os novos valores passam a ser cobrados a partir de fevereiro.

Autônomos e MEIs terão novos valores para contribuir ao INSS. Saiba quais são as alíquotas, os benefícios de cada categoria e como manter a regularidade.

Por que é preciso contribuir ao INSS?

A contribuição previdenciária é necessária para garantir o acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Para autônomos e MEIs, o pagamento regular ao INSS representa segurança financeira e proteção em momentos de necessidade, assegurando o direito a esses auxílios no futuro.

Além disso, manter os recolhimentos em dia é um requisito para quem deseja se aposentar sem complicações e evitar pendências no histórico previdenciário.

Como ficam as novas alíquotas e quais os valores da contribuição ao INSS?

O valor da contribuição mensal ao INSS varia conforme a alíquota escolhida pelo segurado. Existem diferentes faixas de contribuição, e cada uma determina os tipos de benefícios que podem ser acessados no futuro.

Contribuição de 20% sobre o salário mínimo

Trabalhadores autônomos que optarem por essa alíquota devem pagar R$ 303,60 mensais. Essa categoria permite a aposentadoria por tempo de contribuição, além de possibilitar a contagem de tempo de serviço para quem pretende migrar para um regime de previdência de servidores públicos.

Contribuição de 11% sobre o salário mínimo

No Plano Simplificado, que é uma opção para contribuintes individuais e facultativos, o valor mensal será de R$ 166,98.

No entanto, essa modalidade não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apenas ao benefício por idade. Além disso, essa categoria não se aplica a aposentadorias especiais concedidas a pessoas com deficiência.

Contribuição de 5% para baixa renda

Aqueles que se enquadram no critério de baixa renda pagam R$ 75,90 por mês. Essa modalidade é destinada a donas de casa de baixa renda, trabalhadores informais e outros segurados que comprovem renda familiar reduzida e estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Tabela atualizada das contribuições ao INSS

Veja os novos valores de acordo com cada categoria:

Categoria Salário de Contribuição Alíquota Valor Mensal Código de Pagamento Contribuinte Individual R$ 1.518 20% R$ 303,60 1007 Facultativo R$ 1.518 20% R$ 303,60 1406 Contribuinte Individual (Plano Simplificado) R$ 1.518 11% R$ 166,98 1163 Facultativo (Plano Simplificado) R$ 1.518 11% R$ 166,98 1473 Facultativo Baixa Renda R$ 1.518 5% R$ 75,90 1929

A escolha da modalidade de contribuição deve ser feita com atenção, considerando os benefícios previdenciários que cada opção oferece.

O que considerar antes de escolher sua contribuição?

Antes de definir qual categoria de contribuição seguir, é importante avaliar quais benefícios previdenciários são mais adequados para sua realidade.

Se a intenção é garantir aposentadoria por tempo de contribuição e maior valor no benefício futuro, a alíquota de 20% pode ser a melhor alternativa.

Para quem busca apenas aposentadoria por idade e cobertura básica do INSS, o plano simplificado de 11% pode ser suficiente.

Já a contribuição de 5% é indicada para aqueles que se enquadram na baixa renda e necessitam de um custo reduzido para manter a proteção previdenciária.

Os trabalhadores autônomos e MEIs devem acompanhar essas mudanças e avaliar qual modalidade se encaixa melhor em suas necessidades. Manter os pagamentos em dia garante segurança previdenciária e tranquilidade para o futuro.