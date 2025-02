Programa Talento Esportivo: veja como receber bolsas de até R$ 2.490

Atletas podem receber bolsas de até R$ 2.490 pelo Programa Talento Esportivo. Veja como se inscrever e quais são os critérios de seleção.

O Programa Talento Esportivo oferece suporte financeiro para atletas em diferentes níveis de desempenho, desde o escolar até o alto rendimento.

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, a iniciativa auxilia jovens promissores a se dedicarem à carreira esportiva, possibilitando melhores condições de treinamento e participação em competições nacionais e internacionais.

Os participantes podem receber valores que variam entre R$ 415 e R$ 2.490, dependendo da categoria na qual estão inseridos. O programa busca garantir que atletas tenham o suporte necessário para seguir no esporte, representando São Paulo e o Brasil em eventos de grande porte.

Objetivos e alcance do programa

O Programa Talento Esportivo tem como foco o crescimento da prática esportiva em São Paulo e conta com diversas metas para fortalecer o esporte no estado. Entre os principais objetivos estão:

Fomentar a prática esportiva nas categorias de base

nas categorias de base Incentivar atletas de alto rendimento e ajudá-los a alcançar novos patamares

e ajudá-los a alcançar novos patamares Melhorar a qualidade dos treinamentos , proporcionando melhores condições técnicas

, proporcionando melhores condições técnicas Apoiar a participação de atletas em competições estaduais, nacionais e internacionais

Ampliar a representatividade de São Paulo e do Brasil em competições esportivas

O programa atende a atletas de diversas modalidades, abrangendo esportes olímpicos, paralímpicos e não-olímpicos, promovendo oportunidades para um grande número de esportistas.

Faixas de bolsa disponíveis

Os atletas contemplados são distribuídos em quatro categorias, de acordo com sua idade e nível de desempenho esportivo:

Estudantil: entre 14 e 17 anos , com bolsa de R$ 415 para aqueles com resultados expressivos em competições escolares

entre , com para aqueles com Juniores: entre 17 e 21 anos , com bolsas entre R$ 415 e R$ 830 , concedidas a quem tem bom desempenho em competições estaduais ou nacionais

entre , com bolsas entre , concedidas a quem tem Nacional: atletas a partir de 21 anos , com bolsas entre R$ 1.245 e R$ 1.660 , para aqueles que se destacam em competições nacionais

atletas a partir de , com bolsas entre , para aqueles que Internacional: sem limite de idade, contempla esportistas com desempenho em competições internacionais, oferecendo bolsas entre R$ 2.075 e R$ 2.490

O objetivo dessa classificação é garantir que atletas de diferentes níveis tenham suporte financeiro compatível com suas necessidades, ajudando a fortalecer suas carreiras.

Como participar do Programa Talento Esportivo?

A inscrição no programa acontece exclusivamente online. Para se candidatar, os interessados devem:

Acessar o portal da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo ( https://www.esportes.sp.gov.br/ ) Entrar na seção “Projetos e Programas” Selecionar “Programa Talento Esportivo” Preencher o formulário de inscrição dentro do prazo disponível Anexar a documentação solicitada

A inscrição deve ser feita com atenção, pois a responsabilidade pelo correto preenchimento dos dados é do atleta ou de seu responsável legal.

Documentação necessária

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos para validar sua inscrição:

Formulário de inscrição assinado

Foto 3×4 recente

Cópias do RG e CPF do atleta e do responsável legal (se menor de idade)

Declaração de não recebimento de benefícios similares

Declaração da escola ou clube, atestando o vínculo e a rotina de treinos

Declaração da Federação ou Confederação Esportiva (exceto para a categoria estudantil)

Os modelos de documentos estão disponíveis no site da Secretaria de Esportes e devem ser preenchidos corretamente para evitar problemas na inscrição.

Critérios de avaliação e seleção

A análise dos candidatos leva em consideração critérios específicos para cada categoria, incluindo:

Participação em competições do calendário da Secretaria de Esportes

Classificação obtida em eventos esportivos

Relevância das competições disputadas

Percentual de atletas contemplados em esportes coletivos

A Comissão de Avaliação do Programa Talento Esportivo examina todas as inscrições com base nesses critérios e respeitando a disponibilidade de orçamento.

Divulgação dos resultados e recursos

Após o encerramento das inscrições, a Comissão de Análise revisa os cadastros e publica a lista de contemplados. O processo envolve:

Verificação da documentação apresentada

Análise do desempenho esportivo e enquadramento na categoria adequada

Divulgação da lista oficial de aprovados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da Secretaria de Esportes

Os atletas contemplados terão um prazo de 15 dias úteis para assinar o Termo de Adesão, garantindo sua participação no programa.

Aqueles que não forem selecionados podem apresentar um recurso dentro do prazo de 10 dias úteis, enviando a solicitação por e-mail conforme o modelo disponibilizado pelo programa. A Comissão do Programa analisará os pedidos e divulgará o resultado final no Diário Oficial.

Como receber os valores da bolsa

Para garantir o pagamento da bolsa, os atletas selecionados devem:

Estar em situação regular, sem restrições no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos (CADIN)

Abrir uma conta corrente no Banco do Brasil em seu nome

A participação no Programa Talento Esportivo não gera vínculo empregatício ou qualquer obrigação trabalhista entre o atleta e a Administração Pública Estadual.

Se você deseja ampliar suas oportunidades no esporte, fique atento aos prazos e requisitos do Programa Talento Esportivo. Compartilhe essa informação com outros atletas que podem se beneficiar dessa iniciativa.