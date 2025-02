Estudantes já podem receber primeira parcela do Pé-de-meia; confira os detalhes

O programa Pé-de-meia retoma os pagamentos em fevereiro. Saiba quem tem direito ao benefício e como funcionará a liberação dos valores para os estudantes.

Estudantes do ensino médio inscritos no programa Pé-de-meia já podem contar com a liberação da primeira parcela do benefício.

O pagamento será realizado ainda em fevereiro, garantindo um incentivo financeiro para aqueles que concluíram o ano letivo anterior.

O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, em sua rede social X, onde afirmou que os alunos que passaram de ano e concluíram o ensino médio receberão R$ 1 mil depositados em suas contas.

Estudantes do ensino médio começam a receber os pagamentos do Pé-de-meia. Veja os valores, datas e como garantir o benefício educacional neste ano. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Decisão do TCU garante continuidade do programa

A retomada dos pagamentos só foi possível após o Tribunal de Contas da União (TCU) autorizar a liberação dos recursos. A decisão foi tomada na última quarta-feira (12), garantindo que os repasses fossem mantidos.

Inicialmente, havia incertezas sobre a continuidade do programa devido à ausência de previsão orçamentária para 2025, o que poderia comprometer os pagamentos. Com a nova autorização, aproximadamente 4 milhões de estudantes serão beneficiados ainda este mês.

Em sua declaração, Camilo Santana celebrou a decisão e reafirmou o compromisso do governo com a educação e com os jovens brasileiros, destacando que o Pé-de-meia é um projeto fundamental para evitar a evasão escolar.

Que tal conferir?

Como funciona o programa Pé-de-meia?

O Pé-de-meia foi criado para incentivar a permanência dos estudantes na escola, oferecendo apoio financeiro mensal e depósitos adicionais ao longo do ensino médio.

O programa funciona como uma poupança educacional, permitindo que os alunos acumulem valores que poderão ser sacados em momentos estratégicos.

Os benefícios são distribuídos conforme as seguintes regras:

Incentivo mensal de R$ 200 : valor pago para estudantes que mantêm a frequência exigida, podendo ser sacado a qualquer momento.

: valor pago para estudantes que mantêm a frequência exigida, podendo ser sacado a qualquer momento. Bônus anual de R$ 1 mil : liberado ao final de cada ano letivo, mas disponível para saque apenas após a conclusão do ensino médio.

: liberado ao final de cada ano letivo, mas disponível para saque apenas após a conclusão do ensino médio. Adicional de R$ 225 : destinado a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), condicionado à frequência escolar.

: destinado a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), condicionado à frequência escolar. Bônus de R$ 200 para o Enem: oferecido aos alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio.

Com esses pagamentos, o estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio, garantindo um suporte financeiro importante para continuar os estudos e planejar o futuro.

A seleção dos beneficiários ocorre de forma automática, utilizando informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que identifica estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Liberação dos recursos e desafios do orçamento

Após debates no TCU, foi autorizada a liberação de R$ 6 bilhões para garantir a continuidade do programa.

A decisão reverteu o bloqueio dos repasses, mas os ministros determinaram que o governo deve buscar uma solução definitiva junto ao Congresso Nacional para incluir o Pé-de-meia no orçamento de 2025. O prazo para essa regularização é de até 120 dias.

Enquanto isso, os pagamentos continuarão sendo feitos com recursos de fundos privados, garantindo que os estudantes não sejam prejudicados.

No entanto, essa medida tem caráter temporário, e uma nova avaliação do TCU está prevista para ocorrer nos próximos meses.

Diante dessa situação, o governo precisará agir rapidamente para garantir que o programa tenha continuidade sem depender de decisões emergenciais.

A articulação política e a definição orçamentária serão determinantes para a manutenção do Pé-de-meia nos próximos anos.

Se você é um dos beneficiários do programa, fique atento às datas de pagamento e acompanhe as atualizações sobre o Pé-de-meia. Compartilhe essas informações com colegas e familiares para que todos possam aproveitar esse incentivo educacional.