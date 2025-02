Pagamento do abono salarial 2025 já começou; veja datas e valores disponíveis

A Caixa divulgou as datas do abono salarial 2025. Veja quem tem direito ao benefício, os valores disponíveis e quando sacar o PIS/Pasep neste ano.

A Caixa Econômica Federal divulgou detalhes importantes sobre o pagamento do abono salarial 2025, permitindo que milhões de trabalhadores consultem quem tem direito ao benefício, os valores disponíveis e as datas de saque.

Esse benefício faz parte do Programa de Integração Social (PIS), destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), voltado para servidores públicos.

O pagamento ocorre de forma escalonada ao longo do ano, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Veja mais detalhes a seguir.

O pagamento do abono salarial 2025 já começou. Confira as datas, valores e requisitos para receber o PIS/Pasep sem complicações e de forma segura. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br)

Calendário de pagamento do abono salarial 2025

O abono salarial é um benefício concedido anualmente aos trabalhadores que atendem a critérios definidos pelo governo. Ele funciona como um 13º salário adicional, oferecendo um suporte financeiro extra para quem se enquadra nos requisitos.

O valor do benefício varia conforme o tempo de trabalho no ano-base 2023. Trabalhadores que atuaram durante todo o período receberão o valor integral, correspondente ao salário mínimo vigente. Já aqueles que trabalharam menos meses terão direito a um valor proporcional.

Os pagamentos começaram em 17 de fevereiro e seguirão até agosto, conforme o calendário abaixo:

Janeiro : 17 de fevereiro de 2025

: 17 de fevereiro de 2025 Fevereiro : 17 de março de 2025

: 17 de março de 2025 Março e Abril : 15 de abril de 2025

: 15 de abril de 2025 Maio e Junho : 15 de maio de 2025

: 15 de maio de 2025 Julho e Agosto : 16 de junho de 2025

: 16 de junho de 2025 Setembro e Outubro : 15 de julho de 2025

: 15 de julho de 2025 Novembro e Dezembro: 15 de agosto de 2025

Que tal conferir?

Quem tem direito ao abono salarial 2025?

Para receber o abono salarial em 2025, é necessário atender a algumas condições estabelecidas pelo governo. Entre os principais critérios estão:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos ;

; Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023 ;

; Receber, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base 2023 ;

; Ter os dados corretamente registrados pelo empregador no RAIS ou no eSocial.

Para verificar a elegibilidade ao benefício, os trabalhadores podem acessar as seguintes plataformas:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal GOV.BR

Central de Atendimento 158

Superintendências Regionais do Trabalho

Manter os dados cadastrais atualizados é essencial para garantir que o pagamento ocorra sem problemas.

Qual o valor do abono salarial 2025?

O valor do abono salarial varia de acordo com o tempo de serviço no ano-base 2023. O cálculo tem como referência o salário mínimo de R$ 1.518,00, sendo proporcional ao número de meses trabalhados.

Confira a tabela com os valores correspondentes:

1 mês : R$ 126,50

: R$ 126,50 2 meses : R$ 253,00

: R$ 253,00 3 meses : R$ 379,50

: R$ 379,50 4 meses : R$ 506,00

: R$ 506,00 5 meses : R$ 632,50

: R$ 632,50 6 meses : R$ 759,00

: R$ 759,00 7 meses : R$ 885,50

: R$ 885,50 8 meses : R$ 1.012,00

: R$ 1.012,00 9 meses : R$ 1.138,50

: R$ 1.138,50 10 meses : R$ 1.265,00

: R$ 1.265,00 11 meses : R$ 1.391,50

: R$ 1.391,50 12 meses: R$ 1.518,00

Os valores serão depositados automaticamente para quem possui conta na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep).

Quem não possui conta bancária poderá realizar o saque em terminais eletrônicos, lotéricas ou agências bancárias.

A Caixa recomenda que os beneficiários acompanhem a situação do pagamento e confirmem se os dados estão corretos antes da data prevista.

Se você tem direito ao abono salarial 2025, fique atento ao calendário e garanta que suas informações estejam atualizadas para não perder a data de pagamento!