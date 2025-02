Novas regras do INSS permitem antecipar aposentadoria; confira os requisitos

Mudanças no INSS permitem antecipação da aposentadoria para algumas categorias. Veja os critérios e como consultar sua elegibilidade pelo Meu INSS.

Muitos trabalhadores buscam formas de antecipar a aposentadoria pelo INSS, garantindo o benefício com menos tempo de contribuição.

Com as mudanças nas regras, algumas categorias podem conseguir esse direito de maneira mais rápida, desde que atendam a critérios específicos.

Além das aposentadorias convencionais, existem alternativas que permitem a concessão do benefício em prazos menores. Conheça as principais opções e veja se você se encaixa nos requisitos.

Profissões de risco e doenças graves podem reduzir o tempo necessário para aposentadoria pelo INSS. Saiba como funciona o benefício e quem pode solicitar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Aposentadoria por invalidez com carência reduzida

Uma das possibilidades para antecipar a aposentadoria é o benefício por invalidez, concedido a trabalhadores que comprovam incapacidade permanente para exercer sua função.

Para solicitar esse benefício, é necessário:

Ter pelo menos 12 meses de contribuição ao INSS

Passar por perícia médica, que deve atestar a incapacidade total e definitiva

Caso o segurado tenha condições de reabilitação profissional, o INSS pode indicar uma realocação para outra função, sem conceder a aposentadoria por invalidez.

Doenças que isentam tempo mínimo de contribuição

Pessoas diagnosticadas com doenças graves não precisam cumprir o tempo mínimo de carência para ter acesso à aposentadoria por invalidez. Algumas dessas enfermidades incluem:

Tuberculose ativa

Hanseníase

Câncer

Doença de Parkinson

AIDS

Acidente Vascular Encefálico (AVC)

Além dessas condições, acidentes de qualquer natureza, independentemente de ocorrerem dentro ou fora do ambiente de trabalho, também garantem o benefício sem exigência de tempo mínimo de contribuição.

Aposentadoria especial para profissões de risco

Trabalhadores expostos a agentes nocivos ou atividades de risco podem se aposentar com menos tempo de contribuição. O tempo exigido varia conforme o nível de exposição ao risco, sendo necessário apresentar documentos que comprovem a atividade especial.

As regras para aposentadoria especial mudaram com a Reforma da Previdência:

Antes da Reforma (até 2019):

Risco baixo : 25 anos de atividade + 86 pontos (idade + tempo de contribuição)

: 25 anos de atividade + 86 pontos (idade + tempo de contribuição) Risco médio : 20 anos de atividade + 76 pontos

: 20 anos de atividade + 76 pontos Risco alto: 15 anos de atividade + 66 pontos

Após a Reforma:

Risco baixo : 25 anos de atividade + idade mínima de 60 anos

: 25 anos de atividade + idade mínima de 60 anos Risco médio : 20 anos de atividade + idade mínima de 58 anos

: 20 anos de atividade + idade mínima de 58 anos Risco alto: 15 anos de atividade + idade mínima de 55 anos

Entre os profissionais que podem solicitar a aposentadoria especial estão médicos, enfermeiros, mineradores, eletricistas e químicos, entre outros que trabalham em condições insalubres ou perigosas.

Evite atrasos: confira seus documentos

Muitos pedidos de aposentadoria são negados ou enfrentam demora por conta de documentação incompleta ou inconsistências nos registros. Para evitar transtornos, é necessário revisar todos os documentos antes de enviar a solicitação.

Os principais motivos de atraso incluem:

Documentos rasurados ou ilegíveis

Falta de assinaturas exigidas pelo INSS

Comprovantes de tempo de serviço desatualizados

Caso seja necessário enviar documentos adicionais, o trabalhador pode utilizar o portal ou aplicativo Meu INSS, sem precisar ir a uma agência.

Simule sua aposentadoria antes de solicitar

O INSS oferece um Simulador de Aposentadoria para que os segurados possam verificar o tempo restante para a concessão do benefício. O acesso pode ser feito pelo Meu INSS, seguindo os passos abaixo:

Entre no site ou app Meu INSS Faça login com CPF e senha cadastrada Clique na opção Simular Aposentadoria Confira seus dados e atualize, se necessário Clique em Recalcular para visualizar os resultados

Com as novas regras, antecipar a aposentadoria pode ser uma possibilidade para muitos trabalhadores. Acompanhar as mudanças e verificar a elegibilidade são passos essenciais para quem deseja garantir o benefício o quanto antes.