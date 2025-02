INSS desmente boatos sobre o BPC e esclarece novas regras do benefício

O INSS alertou sobre fake news envolvendo o BPC e esclareceu quais mudanças realmente ocorreram. Veja como evitar desinformação e manter seu benefício ativo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou um comunicado alertando sobre a circulação de informações falsas relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As notícias têm gerado preocupação entre beneficiários e seus familiares, levando muitas pessoas a acreditarem em mudanças inexistentes nas regras do benefício.

Para evitar que essas fake news causem insegurança, é importante compreender o que realmente está acontecendo e quais são as regras válidas para o recebimento do BPC.

Beneficiários do BPC estão sendo enganados por fake news. O INSS confirmou o que realmente mudou e como garantir o pagamento do benefício sem problemas.

INSS esclarece boatos sobre mudanças no cálculo da renda familiar

Uma das informações falsas que circulam afirma que o INSS alterou a forma de calcular a renda familiar para considerar membros que não moram na mesma casa do beneficiário.

Segundo essa notícia, pessoas que vivem em outros domicílios seriam incluídas no cálculo da renda, o que poderia reduzir o número de beneficiários elegíveis.

O INSS desmentiu essa afirmação e garantiu que o critério para análise da renda permanece o mesmo. A verificação continua sendo feita com base somente nos membros que residem na mesma casa do solicitante, conforme previsto na legislação vigente.

Boatos sobre perda de benefício para deficiência leve

Outro ponto que tem causado preocupação entre os beneficiários é a falsa alegação de que pessoas com deficiência leve perderiam o direito ao BPC.

Segundo a informação falsa, apenas indivíduos com deficiência moderada ou grave continuariam aptos a receber o benefício.

O INSS esclareceu que essa informação não procede. O critério de concessão do benefício permanece o mesmo, garantindo que pessoas com deficiência leve, moderada ou grave podem receber o BPC, desde que comprovem a limitação e atendam aos critérios de renda estabelecidos.

Além disso, o processo de avaliação continua sendo realizado conforme as normas definidas pelo governo federal, sem mudanças nos critérios já utilizados.

Onde atualizar o cadastro do BPC?

As notícias falsas também têm confundido beneficiários sobre onde realizar a atualização cadastral. Algumas mensagens indicam que o recadastramento deve ser feito diretamente nas agências do INSS. No entanto, essa informação está errada.

A atualização do Cadastro Único (CadÚnico) deve ser realizada exclusivamente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Caso o beneficiário precise conferir se há pendências ou necessidade de atualização, pode acessar o portal Meu INSS ou buscar atendimento em um CRAS mais próximo.

Novas exigências do INSS para beneficiários do BPC

Apesar das notícias falsas, o INSS confirmou algumas mudanças que realmente entraram em vigor. Entre elas estão:

Obrigatoriedade de avaliação da deficiência para beneficiários com menos de 65 anos

Cadastro Único (CadÚnico) atualizado a cada 24 meses para manter o benefício ativo

Coleta biométrica obrigatória para evitar fraudes e garantir a segurança do pagamento

Como evitar fake news sobre o BPC?

Diante da quantidade de informações enganosas circulando, o INSS orienta os beneficiários a buscarem informações apenas em fontes oficiais. Isso inclui:

Site e aplicativo Meu INSS

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Agências da Previdência Social

Canais oficiais do governo federal

Além disso, recomenda-se não compartilhar informações sem verificar a veracidade, pois isso pode causar pânico desnecessário entre beneficiários que dependem do auxílio.

O BPC segue garantido para aqueles que cumprem os requisitos, e qualquer mudança oficial será anunciada pelo próprio INSS por meio de seus canais de comunicação.

Se você ou alguém que conhece recebe o BPC, fique atento às exigências reais do benefício e evite cair em golpes ou desinformação. Compartilhe essa informação para que mais pessoas saibam como se proteger contra fake news!