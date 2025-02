Governo confirma pagamentos do Bolsa Família em março; veja as datas e quem recebe primeiro

Governo confirma antecipações no pagamento do Bolsa Família em março. Veja o calendário completo e saiba quem recebe primeiro neste mês.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) iniciou no dia 17 de fevereiro os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro.

Todavia, os preparativos para os repasses de março já estão em andamento. O cronograma segue o modelo tradicional, com depósitos realizados nos últimos dez dias úteis do mês.

Os pagamentos de março acontecerão entre os dias 18 e 31, sempre respeitando a ordem do dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) de cada beneficiário. Assim como em meses anteriores, algumas famílias terão antecipações nos repasses, conforme as regras do programa.

Bolsa Família terá pagamentos entre os dias 18 e 31 de março. Confira as datas, valores extras e quais famílias terão antecipação no benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Antecipações do Bolsa Família em março

A primeira antecipação acontecerá no dia 18 de março, beneficiando famílias que residem em municípios que declararam situação de emergência ou calamidade pública nos últimos dois meses. Esses beneficiários terão acesso ao pagamento independentemente do final do NIS.

Além disso, os pagamentos que seriam realizados em segundas-feiras serão antecipados para o sábado anterior. Com isso:

NIS final 5 , previsto para o dia 24 de março , será antecipado para 22 de março

, previsto para o dia , será antecipado para NIS final 0, previsto para o dia 31 de março, será pago em 29 de março

Confira ainda hoje:

Calendário do Bolsa Família para março de 2025

O pagamento do benefício seguirá o seguinte cronograma:

NIS final 1 – 18 de março

– 18 de março NIS final 2 – 19 de março

– 19 de março NIS final 3 – 20 de março

– 20 de março NIS final 4 – 21 de março

– 21 de março NIS final 5 – 24 de março (antecipado para 22 de março)

– 24 de março (antecipado para 22 de março) NIS final 6 – 25 de março

– 25 de março NIS final 7 – 26 de março

– 26 de março NIS final 8 – 27 de março

– 27 de março NIS final 9 – 28 de março

– 28 de março NIS final 0 – 31 de março (antecipado para 29 de março)

Valores do Bolsa Família em março

O valor base do Bolsa Família segue em R$ 142 por pessoa. Dessa forma, famílias com até quatro integrantes recebem um total mínimo de R$ 600. Além desse valor, o programa oferece benefícios adicionais para grupos específicos:

R$ 150 extras por criança de até 6 anos

R$ 50 adicionais para gestantes e mães com bebês de até 6 meses

R$ 50 para crianças e jovens entre 7 e 18 anos

Auxílio Gás também vai ser pago em março?

O Auxílio Gás dos Brasileiros não será repassado em março, pois é um benefício bimestral e liberado apenas em meses pares. O próximo pagamento será realizado em abril.

Os beneficiários podem acessar o Bolsa Família através de diferentes canais, incluindo o aplicativo Caixa Tem, caixas eletrônicos, casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal.

Se você recebe o benefício, fique atento às datas e formas de saque. Caso tenha dúvidas sobre elegibilidade ou inscrição, busque informações nos canais oficiais do programa. Compartilhe essa informação com quem também pode se beneficiar do Bolsa Família.