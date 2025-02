Trabalhadores caem em golpe sobre saque do FGTS; veja como evitar fraudes

Um vídeo falso circula nas redes sociais prometendo saque rápido do lucro do FGTS. Veja como funciona o benefício e como evitar fraudes.

Circula nas redes sociais um vídeo que sugere um método rápido e descomplicado para sacar o lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A gravação afirma que qualquer trabalhador pode acessar os valores acumulados em menos de três minutos, sem burocracia. A promessa atraiu a atenção de muitos brasileiros, levando milhares de pessoas a buscar informações sobre o suposto procedimento.

Contudo, essa alegação é falsa. O vídeo utiliza técnicas de manipulação e inteligência artificial para enganar trabalhadores, criando a falsa impressão de um processo simplificado que não existe.

Trabalhadores estão sendo enganados por um golpe que promete acesso imediato ao FGTS. Saiba como o benefício realmente funciona e proteja seus dados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que mostra o vídeo falso?

A gravação exibe um advogado bastante conhecido, que frequentemente aborda temas trabalhistas, falando sobre a liberação dos lucros do FGTS.

Segundo o vídeo, a Caixa Econômica Federal estaria permitindo o saque imediato desses valores, bastando que o trabalhador insira o CPF em um site específico para verificar e liberar o saldo.

Apesar da aparente autenticidade, uma análise detalhada revelou que o conteúdo foi manipulado. Especialistas em segurança digital identificaram falhas na sincronia dos lábios com a narração, além de cortes bruscos na gravação, indicando que o áudio original foi alterado.

Essas evidências mostram que o advogado não fez tais declarações. O conteúdo foi gerado artificialmente para enganar trabalhadores, incentivando o acesso a um site que pode roubar dados pessoais.

Como funciona o lucro do FGTS?

Diferentemente do que o vídeo sugere, o lucro do FGTS não pode ser sacado de forma livre e imediata. Esse valor é distribuído anualmente entre os trabalhadores que possuíam saldo no FGTS até o final do ano anterior.

A Caixa Econômica Federal administra esse repasse, depositando os rendimentos diretamente nas contas do FGTS de cada trabalhador.

Os valores creditados podem aumentar o saldo disponível na conta vinculada, mas o saque só é permitido em situações específicas, como:

Demissão sem justa causa

Aposentadoria

Compra da casa própria

Doenças graves que justifiquem o saque antecipado

que justifiquem o saque antecipado Falecimento do trabalhador, com saque pelos dependentes legais

Fora dessas condições, não há possibilidade de retirada imediata do lucro do FGTS, como o vídeo falso sugere.

Veja também:

Como evitar golpes digitais sobre o FGTS?

Para não cair em fraudes como essa, é fundamental adotar cuidados simples ao receber informações sobre benefícios financeiros. Algumas recomendações importantes incluem:

Desconfiar de promessas de acesso rápido a valores do FGTS sem burocracia

sem burocracia Verificar as informações nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal , como site, aplicativo FGTS e agências bancárias

, como site, aplicativo FGTS e agências bancárias Evitar fornecer dados pessoais em sites desconhecidos , especialmente aqueles divulgados por redes sociais e aplicativos de mensagens

, especialmente aqueles divulgados por redes sociais e aplicativos de mensagens Não compartilhar conteúdos sem verificar a autenticidade, pois isso pode ajudar a espalhar desinformação e enganar mais pessoas

Se houver dúvidas sobre o saldo do FGTS ou sobre a liberação de valores, o mais seguro é consultar diretamente a Caixa Econômica Federal. Os canais oficiais são o único meio confiável para conferir informações sobre o fundo de garantia.

Fique atento a fraudes e proteja seus direitos

Com o avanço da tecnologia, golpistas utilizam cada vez mais recursos sofisticados para enganar pessoas. A inteligência artificial tem sido usada para manipular vídeos e áudios, criando declarações falsas e dificultando a identificação da fraude.

A melhor forma de se proteger contra esses golpes é se informar por fontes seguras e desconfiar de promessas fáceis. O FGTS é um direito dos trabalhadores, mas qualquer alteração em suas regras só pode ser feita por meio de decisão governamental e anunciada oficialmente.

Caso tenha dúvidas sobre o saldo do FGTS, consulte o aplicativo FGTS da Caixa, acesse o site oficial ou vá até uma agência para esclarecer qualquer informação.

Compartilhe essa informação com colegas e familiares para evitar que mais pessoas sejam enganadas por golpes digitais. Ficar atento e bem informado é o melhor caminho para garantir seus direitos sem correr riscos.