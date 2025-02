Bolsa Família: pagamentos de fevereiro já começaram; veja quem recebe hoje

Caixa Econômica Federal libera pagamento do Bolsa Família em fevereiro. Veja o calendário, valores adicionais e quem pode receber o benefício neste mês.

A Caixa Econômica Federal iniciou na última segunda-feira, 17 de fevereiro, o pagamento do Bolsa Família. Nesta data, recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Contudo, há beneficiários que receberão o pagamento de uma só vez, independentemente do final do NIS.

Além disso, famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou calamidade pública em outros estados também terão acesso ao pagamento sem seguir o calendário regular. Essa medida busca garantir assistência financeira a quem mais precisa nesses momentos.

O Bolsa Família começou a ser pago hoje para beneficiários com NIS final 1. Confira o calendário completo e os valores disponíveis para cada família. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Valores do Bolsa Família em fevereiro

O valor mínimo do Bolsa Família continua sendo R$ 600. No entanto, algumas famílias podem receber valores extras, conforme a composição familiar:

Benefício Variável Familiar Nutriz : mães com bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50 para auxiliar na alimentação da criança.

: mães com bebês de até recebem para auxiliar na alimentação da criança. Benefício para gestantes e jovens : famílias com gestantes e crianças entre 7 e 18 anos recebem um acréscimo de R$ 50 por pessoa nessa condição .

: famílias com recebem um acréscimo de . Benefício para crianças pequenas: famílias com crianças de até 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem acompanhar os valores e datas pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar a conta poupança digital onde o benefício é depositado.

Regra de proteção: benefício parcial para famílias que aumentaram a renda

Cerca de 2,5 milhões de famílias continuam recebendo o Bolsa Família em fevereiro, mesmo após conseguirem um aumento na renda.

Desde junho de 2023, essas famílias estão amparadas pela regra de proteção, que garante 50% do valor do benefício por até dois anos. Para isso, é necessário que a renda per capita do grupo familiar não ultrapasse meio salário mínimo.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2025

Os pagamentos ocorrem de acordo com o último dígito do NIS do beneficiário. Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1 – 17 de fevereiro

– 17 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 24 de fevereiro

– 24 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Calendário do Bolsa Família para o restante de 2025

O calendário completo do Bolsa Família para os próximos meses segue as datas abaixo:

Janeiro – 20/01 a 31/01

– 20/01 a 31/01 Fevereiro – 17/02 a 28/02

– 17/02 a 28/02 Março – 18/03 a 31/03

– 18/03 a 31/03 Abril – 15/04 a 30/04

– 15/04 a 30/04 Maio – 19/05 a 30/05

– 19/05 a 30/05 Junho – 16/06 a 30/06

– 16/06 a 30/06 Julho – 18/07 a 31/07

– 18/07 a 31/07 Agosto – 18/08 a 29/08

– 18/08 a 29/08 Outubro – 20/10 a 31/10

– 20/10 a 31/10 Novembro – 14/11 a 28/11

Por fim, os beneficiários devem acompanhar regularmente suas informações no aplicativo do Bolsa Família e no Caixa Tem para evitar problemas no recebimento do benefício.