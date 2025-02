Aposentadoria mais rápida pelo INSS: veja quem pode antecipar o benefício

Algumas categorias podem antecipar a aposentadoria no INSS. Veja quem tem direito, como funciona a aposentadoria especial e quais as regras para o benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por administrar diversos benefícios previdenciários no Brasil, incluindo aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

A aposentadoria é um dos benefícios mais requisitados, garantindo segurança financeira após anos de contribuição. No entanto, muitos segurados buscam formas de antecipar esse direito, reduzindo o tempo de espera para receber o benefício.

O INSS disponibiliza regras especiais que possibilitam a redução do tempo de contribuição e a concessão da aposentadoria de forma mais rápida. Trabalhadores que se enquadram nessas condições podem ter acesso ao benefício antes do tempo convencional.

INSS permite aposentadoria antecipada para trabalhadores de risco e pessoas com doenças graves. Confira os critérios, os valores e como solicitar o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quais são as regras para antecipar a aposentadoria?

Algumas categorias de segurados podem acelerar o processo de aposentadoria devido às condições específicas de trabalho ou de saúde.

Profissionais que desempenham funções de risco ou aqueles diagnosticados com doenças graves podem se beneficiar de critérios diferenciados.

Veja também:

Aposentadoria especial para atividades de risco

A aposentadoria especial é destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde ou a condições perigosas. Essa modalidade reduz o tempo de contribuição de acordo com o nível de risco da atividade desempenhada.

Regras antes da Reforma da Previdência (2019)

Antes das mudanças, a aposentadoria especial era concedida com base na pontuação total do trabalhador, combinando idade e tempo de serviço. Os requisitos eram:

Risco Baixo: 25 anos de serviço + 86 pontos.

25 anos de serviço + 86 pontos. Risco Médio: 20 anos de serviço + 76 pontos.

20 anos de serviço + 76 pontos. Risco Alto: 15 anos de serviço + 66 pontos.

Regras após a Reforma da Previdência

Com as novas regras, além do tempo de serviço, passou a ser exigida idade mínima para a aposentadoria especial:

Risco Baixo: 25 anos de atividade + 60 anos de idade.

25 anos de atividade + 60 anos de idade. Risco Médio: 20 anos de atividade + 58 anos de idade.

20 anos de atividade + 58 anos de idade. Risco Alto: 15 anos de atividade + 55 anos de idade.

Trabalhadores como médicos, enfermeiros, mineradores, eletricistas de alta tensão e químicos podem se enquadrar nessa modalidade.

Doenças que isentam a carência

Em determinados casos, o INSS permite que segurados solicitem a aposentadoria sem cumprir o tempo mínimo de contribuição. Isso ocorre quando o trabalhador é diagnosticado com doenças graves. Algumas das condições reconhecidas pelo INSS incluem:

Câncer .

. Esclerose Múltipla .

. Cardiopatia Grave .

. Doença de Parkinson .

. HIV/Aids .

. Acidente Vascular Encefálico (AVC).

Além dessas doenças, trabalhadores que sofreram acidentes no trabalho ou fora dele também podem ter a carência reduzida ou eliminada, garantindo acesso mais rápido ao benefício previdenciário.

Aposentadoria por invalidez com carência reduzida

Se um segurado se torna permanentemente incapaz de trabalhar, ele pode solicitar a aposentadoria por invalidez. Para isso, é necessário passar por uma perícia médica do INSS, que avaliará a gravidade da condição.

Em situações normais, o segurado precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício. No entanto, essa exigência pode ser dispensada se a incapacidade for causada por doença grave ou acidente.

Caso a perícia médica conclua que o trabalhador ainda pode ser reabilitado para outra função, ele será direcionado para um programa de reabilitação profissional, sem direito à aposentadoria.

Acompanhamento do pedido e envio de documentos

Para evitar atrasos no pedido de aposentadoria, é fundamental manter a documentação completa e atualizada. O Meu INSS, portal oficial do governo, permite que o segurado acompanhe o status da solicitação e envie documentos adicionais, caso necessário.

Algumas razões comuns para atrasos incluem:

Documentos ilegíveis ou rasurados .

. Falta de assinaturas em formulários .

. Comprovantes de tempo de serviço desatualizados.

Se houver pendências, o segurado pode corrigir os erros e reenviar os documentos diretamente pelo aplicativo ou site do Meu INSS.

Simulação da aposentadoria pelo Meu INSS

Para quem deseja planejar sua aposentadoria, o Simulador de Aposentadoria disponível no Meu INSS é uma ferramenta prática e acessível.

Como usar o simulador?

Acesse o portal ou aplicativo Meu INSS. Faça login com CPF e senha cadastrados. Selecione a opção Simular Aposentadoria. Confirme os dados ou faça ajustes manuais, se necessário. Clique em Recalcular para verificar o tempo de contribuição acumulado.

Essa ferramenta permite que o segurado verifique quanto tempo falta para se aposentar e quais as melhores estratégias para atingir esse objetivo.