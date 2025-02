WhatsApp libera personalização de cores e temas para conversas no app

O WhatsApp lançou um novo recurso de personalização. Agora é possível mudar as cores das conversas, escolher papéis de parede e definir temas exclusivos.

O WhatsApp anunciou uma nova atualização que permite aos usuários personalizar as cores e temas das conversas, trazendo mais opções de customização para o aplicativo.

Com essa novidade, agora é possível alterar o plano de fundo, escolher diferentes cores para os balões de mensagem e definir papéis de parede personalizados.

A nova função oferece mais de 20 opções de temas, que podem ser aplicadas em todas as conversas ou apenas em chats específicos. Vale destacar que as mudanças feitas ficam visíveis apenas para o usuário que personalizou o app, sem alterar a visualização para os contatos.

WhatsApp agora permite personalizar cores e temas das conversas. Veja como alterar o plano de fundo, mudar a cor dos balões e deixar o app com um novo visual. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como personalizar o WhatsApp com cores e temas?

A personalização do WhatsApp agora é mais completa, permitindo mudar cores e planos de fundo para deixar o aplicativo com um visual diferente. O processo é simples e pode ser feito diretamente nas configurações do app.

Como alterar o tema do WhatsApp?

Abra o WhatsApp e toque no ícone de três pontos no canto superior direito da tela. Vá até “Configurações” e selecione a opção “Conversas”. Em seguida, toque em “Tema de conversas padrão”. Escolha um dos temas disponíveis e aplique ao aplicativo.

Como mudar a cor dos balões de conversa?

Acesse a área de “Tema de conversas padrão” no menu de Configurações. Toque em “Cor da conversa” e selecione a cor desejada para os balões de mensagens.

Se preferir personalizar apenas um chat específico, o procedimento é diferente:

Abra a conversa desejada no WhatsApp. Toque nos três pontos no canto superior da tela. Selecione “Tema da conversa” e escolha a cor para os balões de mensagens apenas daquele contato ou grupo.

Como alterar o papel de parede das conversas?

Outra novidade da atualização é a possibilidade de mudar a cor de fundo das conversas. O processo é rápido e pode ser feito seguindo os passos abaixo:

Vá até “Configurações” e selecione “Conversas”. Toque em “Tema de conversas padrão” e selecione “Papel de parede”. Escolha “Definir cor” e selecione uma das opções disponíveis.

A alteração será aplicada ao fundo de todas as conversas, deixando o WhatsApp ainda mais personalizado.