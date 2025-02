Trabalhou no ano passado? Você pode ter direito ao abono salarial, veja como sacar

O pagamento do PIS/Pasep 2025 já começou. Veja quem tem direito ao abono, como consultar e qual o prazo final para sacar o benefício.

O Abono Salarial PIS/Pasep já está disponível para trabalhadores brasileiros que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo.

O benefício financeiro anual é concedido àqueles que atuaram com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários mínimos mensais em média.

A partir do dia 17 de fevereiro de 2025, os pagamentos foram iniciados para os nascidos em janeiro, seguindo um calendário específico ao longo do ano.

Trabalhadores com carteira assinada podem sacar o Abono Salarial PIS/Pasep. Confira as datas de pagamento, valores e como receber o benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber o Abono Salarial PIS/Pasep?

O acesso ao abono depende do cumprimento de requisitos específicos. Apenas os trabalhadores que se encaixam nesses critérios podem receber o pagamento.

Critérios de elegibilidade

Para ter direito ao benefício, é necessário:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base de 2023 .

. Receber, em média, até dois salários mínimos mensais no período .

. Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos .

. Ter os dados registrados corretamente pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Confira ainda hoje:

Quem não tem direito ao benefício?

Nem todos os trabalhadores podem sacar o abono salarial. Estão excluídos do pagamento:

Trabalhadores domésticos .

. Trabalhadores rurais contratados por pessoa física .

. Empregados urbanos sob as mesmas condições.

Cálculo do Abono Salarial: quanto você pode receber?

O valor do abono salarial varia conforme o tempo trabalhado no ano-base. O cálculo segue a seguinte regra:

O salário mínimo vigente é dividido por 12 (número de meses do ano). O resultado é multiplicado pelo número de meses trabalhados em 2023.

Por exemplo, se o salário mínimo for R$ 1.320 e o trabalhador tiver atuado por 6 meses, o cálculo será:

(R$ 1.320 ÷ 12) × 6 = R$ 660.

Valor mínimo: R$ 110 (para quem trabalhou 1 mês).

R$ 110 (para quem trabalhou 1 mês). Valor máximo: um salário mínimo (para quem trabalhou os 12 meses do ano).

Calendário de pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2025

O cronograma de pagamentos segue o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas:

Janeiro: a partir de 17 de fevereiro

a partir de 17 de fevereiro Fevereiro: a partir de 17 de março

a partir de 17 de março Março e Abril: a partir de 15 de abril

a partir de 15 de abril Maio e Junho: a partir de 15 de maio

a partir de 15 de maio Julho e Agosto: a partir de 16 de junho

a partir de 16 de junho Setembro e Outubro: a partir de 15 de julho

a partir de 15 de julho Novembro e Dezembro: a partir de 15 de agosto

Os beneficiários têm até 30 de dezembro de 2025 para sacar o valor. Caso não retirem dentro do prazo, os recursos retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Como consultar o direito ao Abono Salarial?

Para verificar se você tem direito ao pagamento e qual o valor disponível, o governo oferece canais de consulta.

Principais meios de consulta

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital .

. Portal gov.br .

. Central Alô Trabalho – telefone 158 .

. App Caixa Trabalhador (para quem recebe PIS).

(para quem recebe PIS). Site da Caixa Econômica Federal (para beneficiários do PIS).

(para beneficiários do PIS). Aplicativos do Banco do Brasil (para quem recebe Pasep).

Informações necessárias para consulta

Para acessar os detalhes do abono, tenha em mãos:

Número do PIS/Pasep ou NIS .

. CPF .

. Data de nascimento.

Como sacar o Abono Salarial PIS/Pasep?

O processo para receber o pagamento varia conforme a categoria do trabalhador.

Trabalhadores do setor privado (PIS)

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o benefício pela Caixa Econômica Federal.

Correntistas da Caixa recebem o crédito diretamente na conta.

recebem o crédito diretamente na conta. Quem tem Cartão Cidadão pode sacar em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui .

pode sacar em . Quem não tem conta na Caixa nem Cartão Cidadão pode retirar o valor em qualquer agência da Caixa, apresentando um documento oficial com foto.

Servidores públicos (Pasep)

Para quem tem direito ao Pasep, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil.

Correntistas do Banco do Brasil recebem o valor automaticamente na conta.

recebem o valor automaticamente na conta. Não correntistas podem solicitar a transferência via TED ou PIX para uma conta própria, utilizando os canais digitais do Banco do Brasil.

Documentos necessários para o saque

No momento do saque, é necessário apresentar:

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) .

. CPF .

. Cartão Cidadão (se possuir) .

. Número do PIS/Pasep ou NIS.

Caso haja problemas com a documentação, o trabalhador deve entrar em contato com a empresa onde trabalhou para confirmar se as informações foram enviadas corretamente.

Fique atento a golpes envolvendo o Abono Salarial

Durante o período de pagamentos, golpistas tentam enganar trabalhadores com promessas falsas e solicitações indevidas de dados bancários. Para evitar fraudes:

Não clique em links suspeitos enviados por e-mail ou redes sociais .

. Consulte sempre os canais oficiais da Caixa, Banco do Brasil ou do Ministério do Trabalho .

. Não forneça senhas ou informações bancárias a terceiros.

Se houver dúvidas, entre em contato com o Ministério do Trabalho pelo telefone 158 ou consulte o site oficial do governo.