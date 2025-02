Pente-fino no Bolsa Família reduz número de beneficiários; veja os motivos

O número de beneficiários do Bolsa Família caiu em mais de 3 mil cidades. Veja os motivos da redução e como a revisão está afetando o programa.

O programa Bolsa Família, que oferece assistência financeira para famílias em situação de vulnerabilidade, passou por mudanças desde o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dados recentes mostram uma redução de 1,1 milhão de beneficiários, o que representa uma diminuição de aproximadamente 5% no total de famílias atendidas entre dezembro de 2022 e janeiro de 2025.

A redução não ocorreu apenas em algumas localidades, mas afetou 3.412 dos 5.571 municípios brasileiros, o que corresponde a 61% das cidades do país. Em algumas regiões, a queda foi mais expressiva, enquanto em outras o número de beneficiários se manteve estável ou até aumentou.

O pente-fino no Bolsa Família eliminou cadastros irregulares, reduzindo o número de beneficiários. Saiba quais cidades foram mais afetadas e o que esperar do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Por que o número de beneficiários diminuiu?

A redução no número de beneficiários está diretamente ligada ao pente-fino realizado pelo governo para verificar a regularidade dos cadastros.

O objetivo dessa revisão é eliminar pagamentos indevidos e garantir que o benefício seja direcionado a quem realmente precisa.

Ao longo de 2024, o governo identificou cerca de 3,7 milhões de fraudes no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), revelando a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa.

A saber, o processo tem permitido corrigir irregularidades e melhorar a gestão dos recursos públicos destinados ao programa.

Ademais, vale destacar que a queda no número de beneficiários teve efeitos diferentes em cada município.

Algumas cidades enfrentaram reduções expressivas, enquanto outras registraram aumento no número de atendidos.

Rio de Janeiro foi uma das capitais mais afetadas, com 88.305 famílias a menos recebendo o benefício, representando uma queda de 14% no total de beneficiários.

foi uma das capitais mais afetadas, com recebendo o benefício, representando uma no total de beneficiários. Manaus , por outro lado, teve um aumento no número de atendidos, registrando 15.093 novas famílias beneficiadas .

, por outro lado, teve um aumento no número de atendidos, registrando . Outras 2.123 cidades também apresentaram crescimento no número de beneficiários, o que mostra que, mesmo com a revisão cadastral, a demanda por assistência social continua alta em diversas regiões.

Confira também:

Ajustes na gestão do programa

A revisão no Bolsa Família tem sido bem recebida por especialistas em finanças públicas, que defendem a necessidade de maior controle sobre os cadastros.

Apesar disso, há preocupações com os custos do programa, já que o valor dos benefícios foi ampliado e o número de famílias atendidas continua elevado.

Os gastos com o Bolsa Família cresceram de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008 para 1,5% em 2023, chegando a aproximadamente R$ 172,5 bilhões.

Na prática, o aumento reflete a importância do programa para milhões de famílias, mas também levanta debates sobre sua sustentabilidade financeira a longo prazo.

Enfim, com a continuidade do pente-fino, o número de beneficiários pode continuar variando nos próximos meses.

O desafio do governo será equilibrar a fiscalização com a garantia de que as famílias que realmente precisam do benefício continuem recebendo o suporte necessário.

Os beneficiários devem ficar atentos às atualizações sobre o programa e garantir que seus cadastros estejam em conformidade com as exigências do CadÚnico para evitar suspensão do benefício.