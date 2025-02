INSS facilita acesso a R$ 150 para segurados; confira as novas regras

INSS atualiza regras do Meu INSS Vale + e permite antecipação de valores sem taxas. Veja como solicitar e quem pode acessar o benefício.

O programa Meu INSS Vale + passará por mudanças a partir de 2025, trazendo novas condições que ampliam o acesso dos segurados a antecipações financeiras.

A iniciativa é voltada para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração que tenham 60 anos ou mais, garantindo um processo mais ágil e acessível.

No dia 20 de janeiro de 2025, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou atualizações importantes para o programa.

A partir dessas mudanças, será possível solicitar a antecipação de R$ 150,00 sem precisar desbloquear a margem consignável, permitindo que o segurado tenha maior liberdade financeira sem comprometer outros benefícios.

Segurados do INSS com 60 anos ou mais podem antecipar valores sem comprometer a margem consignável. Saiba como funciona o novo modelo do Meu INSS Vale +. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda no Meu INSS Vale +?

Com as novas diretrizes, a solicitação da antecipação será ainda mais simples e rápida. O objetivo é reduzir a burocracia e garantir que os beneficiários tenham acesso ao valor extra sem dificuldades.

Além da facilidade no processo, o valor antecipado não comprometerá a margem consignável, permitindo que os segurados ainda possam contratar empréstimos consignados ou acessar outras linhas de crédito sem restrições adicionais.

As mudanças foram oficializadas por meio da Instrução Normativa 179, publicada em 17 de janeiro de 2025. O novo modelo de antecipação prevê que o desconto será feito automaticamente no pagamento do benefício no mês seguinte, sem a necessidade de cobranças adicionais.

Como solicitar a antecipação do benefício?

Para utilizar o Meu INSS Vale +, o segurado precisará de um cartão físico emitido por uma instituição financeira credenciada no programa. O cartão possui chip e senha pessoal, garantindo mais segurança durante as transações.

Além disso, algumas operações poderão ser realizadas por biometria, tornando o processo ainda mais acessível para os segurados que preferem esse método de validação.

A solicitação pode ser feita diretamente nos canais oficiais do INSS, garantindo praticidade no acesso ao valor antecipado.

Principais benefícios do novo modelo de antecipação

Sem juros e taxas – o segurado poderá solicitar a antecipação de R$ 150,00 sem custos adicionais.

– o segurado poderá solicitar a antecipação de sem custos adicionais. Desconto automático – o valor antecipado será descontado no mês seguinte , sem necessidade de pagamentos extras ou burocracia.

– o valor antecipado será , sem necessidade de pagamentos extras ou burocracia. Mais segurança – as transações serão feitas com cartão com chip e senha pessoal ou biometria , garantindo proteção ao beneficiário.

– as transações serão feitas com , garantindo proteção ao beneficiário. Margem consignável preservada – o segurado poderá contratar outros créditos e empréstimos sem que a antecipação interfira na sua margem.

Com essas mudanças, o Meu INSS Vale + se torna uma opção acessível para segurados que precisam de um reforço financeiro rápido, sem comprometer o orçamento a longo prazo.