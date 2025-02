Idosos com dívidas podem renegociar valores e reduzir contas de energia e água

Idosos podem ter descontos em contas básicas e renegociar dívidas com base na Lei do Superendividamento. Veja como solicitar esses benefícios e organizar as finanças.

A situação financeira de muitos idosos pode ser desafiadora, principalmente quando enfrentam dívidas elevadas e uma renda limitada.

Para garantir maior proteção a essa população, a legislação brasileira oferece medidas que ajudam a reduzir gastos e organizar as finanças. Uma das iniciativas mais relevantes é a Lei do Superendividamento, em vigor desde 2021.

Em suma, essa legislação permite que idosos reestruturem suas dívidas, evitando que um percentual elevado da renda seja comprometido com pagamentos excessivos. Dessa forma, é possível buscar um equilíbrio financeiro mais adequado.

Com a Lei do Superendividamento, idosos podem renegociar dívidas e equilibrar as contas. Veja como funciona a Tarifa Social e quem pode solicitar descontos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Idosos podem ter desconto em contas básicas?

Não há uma isenção automática para contas como água, luz, gás e telefone, mas existem normas que protegem idosos em situação de vulnerabilidade financeira.

Em alguns casos, quando as faturas são consideradas altas demais para a renda do consumidor, é possível solicitar descontos ou até a isenção parcial de débitos.

Muitos estados e municípios possuem programas que garantem tarifas reduzidas para idosos de baixa renda, especialmente nas contas de energia e água.

Um dos exemplos mais conhecidos é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que permite redução no valor da conta de luz para quem está cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Para solicitar esse benefício, o idoso deve entrar em contato com a concessionária de energia local e apresentar documentos que comprovem a idade e a renda.

Que tal conferir?

Como funciona a renegociação de dívidas para idosos?

A Lei do Superendividamento oferece mecanismos que permitem a renegociação de dívidas de forma mais justa. Um dos principais benefícios dessa legislação é a possibilidade de negociar com vários credores ao mesmo tempo, evitando que os pagamentos ultrapassem 25% da renda mensal do devedor.

Para utilizar essa opção, é necessário seguir algumas etapas importantes:

Organizar todas as dívidas e calcular o quanto do orçamento está comprometido com pagamentos. Entrar em contato com os credores e tentar uma renegociação direta. Buscar apoio no Procon ou em centros de conciliação do Poder Judiciário, que auxiliam na negociação coletiva das dívidas. Solicitar revisão de juros abusivos, caso perceba cobranças excessivas.

Vale mencionar que essa lei não cobre dívidas adquiridas com compras de luxo ou contratos fraudulentos, focando apenas em dívidas que comprometem o sustento do idoso.

Na prática, o objetivo é garantir que as pessoas consigam manter suas despesas básicas sem ficarem sobrecarregadas com cobranças abusivas.

Em conclusão, com essas opções disponíveis, idosos endividados podem encontrar formas de reequilibrar as contas e aliviar a pressão financeira, garantindo mais segurança no dia a dia.