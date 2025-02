Saiba quais são os direitos do trabalhador na rescisão e como o TRCT funciona

O TRCT formaliza a rescisão e define os valores que o trabalhador deve receber. Veja como funciona e quais são os direitos em cada tipo de demissão.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) é um documento essencial no processo de desligamento de um funcionário.

Em suma, ele formaliza a rescisão e detalha todos os valores que o trabalhador tem direito a receber, assegurando que tanto o empregador quanto o empregado cumpram com suas obrigações.

Além de oficializar o desligamento, o TRCT é necessário para que o trabalhador tenha acesso ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao seguro-desemprego, quando aplicável. Por isso, entender as regras e os direitos envolvidos nesse processo é fundamental para evitar prejuízos.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho garante que todos os direitos sejam pagos corretamente. Saiba o que ele inclui e quais valores podem ser recebidos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que o TRCT inclui e quais são os direitos do trabalhador?

O TRCT especifica os valores que o trabalhador deve receber no momento da rescisão, que variam de acordo com o motivo do desligamento.

Contratos por prazo determinado : o trabalhador recebe o saldo do salário referente aos dias trabalhados, férias proporcionais acrescidas de um terço e o 13º salário proporcional .

: o trabalhador recebe . Pedido de demissão pelo empregado : nesse caso, o funcionário tem direito ao saldo salarial, férias proporcionais com o adicional de um terço e o 13º proporcional . No entanto, não pode sacar o FGTS e nem solicitar o seguro-desemprego , pois a decisão de sair foi por conta própria.

: nesse caso, o funcionário tem direito ao . No entanto, , pois a decisão de sair foi por conta própria. Demissão sem justa causa : o trabalhador tem direito ao saldo salarial, férias proporcionais e vencidas acrescidas de um terço, aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS . Além disso, poderá sacar o saldo do FGTS e solicitar o seguro-desemprego .

: o trabalhador tem direito ao . Além disso, . Demissão por justa causa: nesse caso, o funcionário recebe apenas o saldo do salário e férias proporcionais acrescidas de um terço, sem direito ao saque do FGTS e ao seguro-desemprego.

Rescisão por acordo entre as partes

Existe também a possibilidade de rescisão por acordo, quando empregador e empregado concordam com o desligamento em comum acordo. Nessa modalidade, o trabalhador recebe:

Saldo do salário, férias proporcionais e vencidas e 13º proporcional .

. Metade do aviso prévio .

. Multa de 20% sobre o saldo do FGTS .

. Direito de sacar até 80% do FGTS.

Por outro lado, o trabalhador não pode solicitar o seguro-desemprego. Essa modalidade permite que as duas partes se beneficiem, reduzindo custos para a empresa e permitindo que o funcionário tenha acesso parcial aos valores rescisórios.

Quais são os cuidados ao assinar?

Enfim, o TRCT garante que todos os direitos do trabalhador sejam pagos corretamente. Todavia, antes de assinar, é importante conferir se todos os valores estão discriminados corretamente e se os cálculos foram feitos conforme a lei.

Qualquer divergência deve ser questionada antes da assinatura do documento. Afinal, o documento é um dos mais importantes para quem está saindo do emprego, pois serve como comprovação dos direitos rescisórios e pode ser exigido para acessar benefícios trabalhistas.