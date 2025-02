Creche gratuita no Carnaval: saiba onde deixar os filhos

Prefeitura do Rio amplia creche noturna para filhos de ambulantes durante o Carnaval. Saiba como funciona o serviço e quem pode ter acesso.

Durante o Carnaval, milhares de ambulantes trabalham intensamente para garantir o sustento da família. Com longas jornadas sob altas temperaturas, muitos pais que vendem produtos em blocos de rua e desfiles enfrentam dificuldades para conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos.

Para oferecer suporte a esses trabalhadores, a Prefeitura do Rio de Janeiro ampliou a disponibilidade de um serviço essencial: um espaço seguro onde os filhos de ambulantes podem permanecer enquanto os pais trabalham.

A iniciativa busca garantir mais segurança e tranquilidade para essas famílias, permitindo que os responsáveis exerçam suas atividades sem preocupações.

Trabalhadores do Carnaval agora contam com uma creche noturna para deixar seus filhos em segurança. Veja como funciona e onde encontrar atendimento. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Creche noturna atende filhos de ambulantes no Carnaval

A Secretaria Municipal de Assistência Social disponibiliza um serviço de creche noturna para filhos de trabalhadores ambulantes.

O espaço funciona no Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Rachel de Queiroz, localizado na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Sambódromo.

São oferecidas 50 vagas por noite para crianças de até 12 anos .

. O funcionamento ocorre das 18h às 6h , cobrindo o período dos ensaios técnicos e desfiles .

, cobrindo o período dos . As crianças recebem alimentação e participam de atividades recreativas, culturais e artísticas.

O projeto foi iniciado em 2024 de forma mais restrita, mas devido à alta demanda, a prefeitura expandiu o número de vagas e reforçou a estrutura para atender mais famílias.

Atendimento e busca ativa de trabalhadores

Além do espaço de acolhimento no centro da cidade, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social farão um trabalho de busca ativa para identificar ambulantes que possam precisar do serviço. Educadores e assistentes sociais percorrerão os locais de maior movimentação para divulgar a iniciativa e incentivar a adesão ao programa.

Essa abordagem busca alcançar um número maior de trabalhadores que, muitas vezes, desconhecem a possibilidade de deixar seus filhos em um ambiente seguro enquanto trabalham.

Demanda por ampliação do serviço

Embora o projeto tenha sido bem recebido, ambulantes apontam a necessidade de expansão para outras regiões do Rio de Janeiro.

Muitos trabalhadores atuam fora da área do Sambódromo, o que torna o deslocamento até a creche um desafio.

Outros pedidos incluem:

Disponibilização do serviço também durante o dia , já que muitos blocos começam cedo e há eventos antes do Carnaval oficial.

, já que muitos blocos começam cedo e há eventos antes do Carnaval oficial. A criação de novas unidades em diferentes bairros, para atender trabalhadores que não conseguem se deslocar até o centro.

O serviço representa uma importante iniciativa para dar suporte aos trabalhadores ambulantes, permitindo que exerçam suas atividades com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em um local seguro e bem assistidos.