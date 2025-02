Trabalhadores em diversas regiões brasileiras podem sacar até R$ 6.220 do FGTS

Trabalhadores de áreas atingidas por desastres podem sacar até R$ 6.220 do FGTS. Veja quem tem direito e como solicitar o benefício.

A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que residem em regiões atingidas por desastres naturais.

A medida permite o saque de até R$ 6.220, oferecendo um suporte financeiro a quem sofreu perdas devido a enchentes, deslizamentos e outros eventos climáticos severos.

Em suma, o recurso foi criado para ajudar na recuperação dos afetados, permitindo o pagamento de despesas essenciais, como moradia e alimentação, após uma situação emergencial.

Caixa libera saque calamidade do FGTS para moradores de regiões afetadas por desastres naturais. Veja os critérios para receber e como fazer a solicitação. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o saque calamidade do FGTS?

O saque calamidade é uma modalidade especial do FGTS voltada para trabalhadores que vivem em municípios oficialmente reconhecidos em estado de calamidade pública ou emergência. Esse reconhecimento precisa ser homologado pelo governo federal antes que o benefício seja liberado.

Além dessa exigência, o trabalhador precisa ter saldo disponível em sua conta do FGTS, seja ativa (ligada ao emprego atual) ou inativa (vinculada a empregos anteriores).

Quem já realizou um saque calamidade nos últimos 12 meses não pode solicitar novamente, salvo algumas exceções previstas em regulamento.

Quem pode solicitar o saque calamidade?

Para ter direito ao saque calamidade, é necessário atender a alguns critérios:

O município deve ter sido reconhecido oficialmente em estado de calamidade pública ou emergência .

. O trabalhador precisa apresentar um comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias .

emitido nos últimos . É necessário ter saldo disponível no FGTS, seja na conta ativa ou inativa.

Como solicitar o saque calamidade do FGTS?

O valor máximo permitido para saque nessa modalidade é de R$ 6.220. Quem possui um saldo menor pode retirar o valor total disponível, mesmo que isso zere a conta do FGTS.

A solicitação pode ser feita de forma digital, sem precisar sair de casa, por meio do aplicativo FGTS. O processo é simples:

Acessar o aplicativo FGTS e selecionar a opção saque calamidade. Preencher os dados pessoais e anexar os documentos solicitados, como comprovante de residência. Escolher a conta bancária para receber o depósito.

O pedido também pode ser feito pelo site da Caixa ou presencialmente em uma agência, levando a documentação necessária.

Após a aprovação da solicitação, o dinheiro será depositado em até cinco dias úteis na conta bancária informada pelo trabalhador.

Enfim, a medida permite que os recursos sejam liberados rapidamente, oferecendo um suporte financeiro importante para quem está enfrentando dificuldades.