Pagamentos do INSS sofrem alteração em fevereiro devido ao Carnaval; confira as datas

Aposentados e pensionistas do INSS precisam se organizar para mudanças no calendário de fevereiro. O pagamento será ajustado devido ao feriado de Carnaval.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou alterações no cronograma de pagamentos para aposentados e pensionistas no mês de fevereiro.

Com a chegada do Carnaval, as datas de repasse sofrerão ajustes, o que pode impactar o planejamento financeiro de milhões de beneficiários.

Os depósitos ficarão suspensos entre os dias 1 e 5 de março, retomando normalmente a partir do dia 6. Quem recebe um salário mínimo ou valores superiores precisa ficar atento para evitar imprevistos.

O INSS confirmou mudanças no calendário de pagamentos em fevereiro. Veja as novas datas e saiba como consultar seu benefício sem sair de casa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novas datas para pagamentos do INSS

O calendário atualizado do INSS mantém a divisão tradicional entre quem recebe até um salário mínimo e aqueles que recebem valores acima desse piso.

Para ambos os grupos, as transferências seguem o final do número do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Pagamentos para quem recebe até um salário mínimo

Os segurados que ganham R$ 1.518 terão os depósitos realizados nas seguintes datas:

Final 1: 24 de fevereiro

24 de fevereiro Final 2: 25 de fevereiro

25 de fevereiro Final 3: 26 de fevereiro

26 de fevereiro Final 4: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Final 5: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Final 6: 6 de março

6 de março Final 7: 7 de março

7 de março Final 8: 10 de março

10 de março Final 9: 11 de março

11 de março Final 0: 12 de março

Os pagamentos para beneficiários com finais de 6 a 0 serão feitos somente após o feriado de Carnaval.

Pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Para os segurados com benefícios superiores a R$ 1.518, os depósitos ocorrerão de acordo com o seguinte cronograma:

Finais 1 e 6: 6 de março

6 de março Finais 2 e 7: 7 de março

7 de março Finais 3 e 8: 10 de março

10 de março Finais 4 e 9: 11 de março

11 de março Finais 5 e 0: 12 de março

A alteração no calendário evita acúmulo de movimentações bancárias durante o período do feriado, permitindo que os beneficiários possam realizar saques e transferências de forma mais organizada.

Confira também:

Como consultar seu benefício no INSS?

Os segurados do INSS podem consultar os valores do benefício e a data de pagamento sem precisar sair de casa. Duas formas práticas de acesso são:

Pelo site ou aplicativo Meu INSS: acesse o sistema com CPF e senha para visualizar o extrato de pagamento.

acesse o sistema com CPF e senha para visualizar o extrato de pagamento. Por telefone: ligue para a Central 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h. Informe o CPF e responda algumas perguntas de segurança.

O que fazer em caso de erro no pagamento?

Se o valor recebido for diferente do esperado ou o pagamento não for identificado na conta, algumas medidas podem ser adotadas:

Verifique seu extrato no Meu INSS para confirmar se o depósito foi realizado corretamente.

para confirmar se o depósito foi realizado corretamente. Entre em contato pelo telefone 135 para esclarecer dúvidas e, se necessário, agendar um atendimento presencial.

para esclarecer dúvidas e, se necessário, agendar um atendimento presencial. Guarde comprovantes e protocolos caso precise solicitar a correção do pagamento.

Ajuste nos valores do INSS em 2025

O governo já confirmou que o piso previdenciário foi reajustado para R$ 1.518 em 2025, seguindo o aumento do salário mínimo e considerando a inflação de 2024. O cálculo do reajuste também leva em conta o PIB dos dois anos anteriores, respeitando um teto de 2,5% ao ano.

Ainda não foram divulgadas as datas do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas em 2025, mas há expectativa de que o governo mantenha a antecipação do benefício, como aconteceu nos últimos anos.

Fique atento às atualizações do INSS para garantir que seu pagamento ocorra sem problemas e acompanhe as mudanças previstas para o ano.