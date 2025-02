Você é ‘nomofóbico’? Se costuma ficar no celular, talvez seja – entenda

O medo de ficar sem celular recebeu um nome oficial na língua portuguesa. Veja o que é nomofobia e como essa condição pode afetar sua rotina.

A Academia Brasileira de Letras (ABL) incorporou ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) um termo que representa um comportamento cada vez mais comum: nomofobia.

Em suma, o conceito descreve o medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou a dispositivos eletrônicos, uma situação que tem se tornado frequente na sociedade devido à dependência digital.

A atualização do vocabulário acompanha as mudanças culturais e tecnológicas, permitindo que novas expressões sejam formalmente reconhecidas.

Além da nomofobia, outras palavras foram acrescentadas ao Volp, ampliando o registro da língua portuguesa. Confira a seguir.

A dependência digital está cada vez mais presente e agora tem um nome oficial no vocabulário. Saiba mais sobre nomofobia e seus efeitos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é nomofobia?

A palavra nomofobia tem origem no inglês nomophobia, formado pela junção de no mobile (sem celular) e phobia (medo).

O termo se refere à ansiedade extrema que surge quando uma pessoa fica sem telefone ou sem conexão com a internet.

Pessoas que enfrentam esse transtorno costumam relatar sintomas como irritação, angústia e até crises de pânico ao se imaginarem desconectadas.

Inclusive, a dependência digital tem sido alvo de debates entre especialistas, principalmente quando afeta jovens e trabalhadores que passam muitas horas online por obrigação profissional.

Confira também:

Como a nomofobia influencia a rotina?

A preocupação com a dependência tecnológica tem aumentado à medida que o uso excessivo de dispositivos digitais se intensifica.

Com a popularização do trabalho remoto, por exemplo, muitas pessoas se sentem pressionadas a permanecer conectadas o tempo todo, o que contribui para o aumento dos casos de nomofobia.

Especialistas da área da psicologia alertam que essa condição pode comprometer a saúde mental e o bem-estar, gerando estresse e dificuldades de concentração.

Em alguns casos, o medo de ficar sem o celular pode influenciar no desempenho profissional, no convívio social e até no sono.

Para evitar esse tipo de dependência, profissionais da saúde recomendam períodos regulares de desconexão.

Estabelecer momentos sem tela ao longo do dia pode ajudar a diminuir os efeitos negativos da nomofobia e melhorar a qualidade de vida.

A evolução do vocabulário e as mudanças na sociedade

A inclusão de novas palavras no Volp mostra como a língua portuguesa se adapta constantemente às transformações culturais, científicas e tecnológicas.

Conforme novos conceitos surgem, o idioma se expande, acompanhando os comportamentos e tendências da sociedade moderna.

Estar atento a essas atualizações não apenas enriquece o vocabulário, mas também contribui para a compreensão de novos fenômenos que impactam a vida das pessoas.

Por fim, o reconhecimento da nomofobia no vocabulário oficial reforça a necessidade de discutir os impactos da conectividade excessiva e buscar equilíbrio no uso da tecnologia.