MEI tem direito à aposentadoria? Veja as regras e como aumentar sua renda no futuro

O MEI tem direito à aposentadoria, mas o valor pode ser baixo. Veja como complementar sua renda no futuro com investimentos e planejamento financeiro.

Os microempreendedores individuais (MEIs) têm direito à aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas precisam cumprir alguns critérios.

Atualmente, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um tempo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens.

Embora essa aposentadoria ofereça uma proteção, o valor pago é limitado a um salário mínimo, o que pode ser insuficiente para manter um padrão de vida mais confortável.

Diante dessa realidade, é importante que os MEIs busquem alternativas para complementar a aposentadoria. Especialistas indicam opções como previdência privada e investimentos de longo prazo, incluindo o Tesouro Renda+ Aposentadoria. Saiba mais a seguir.

A aposentadoria do MEI garante um salário mínimo, mas há formas de aumentar esse valor. Conheça alternativas para garantir uma renda melhor no futuro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a contribuição do MEI?

O microempreendedor contribui com o INSS por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), pago mensalmente.

Em 2025, essa contribuição corresponde a 5% do salário mínimo, o que equivale a R$ 75,90. Além da aposentadoria, essa contribuição dá direito a benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade.

Apesar de ser mais baixa do que a dos trabalhadores formais, que pagam uma alíquota mínima de 7,5% (R$ 113,85 em 2025), o valor da aposentadoria pode não atender às expectativas de quem deseja uma renda mais alta na velhice.

Para receber um benefício de R$ 3 mil corrigidos pela inflação, o MEI precisaria fazer um aporte extra de aproximadamente R$ 600 por mês.

Confira ainda hoje:

Alternativas para complementar a aposentadoria

Para garantir uma renda maior no futuro, especialistas recomendam investimentos diversificados. Algumas opções incluem o Tesouro Renda+ Aposentadoria e a previdência privada.

Tesouro Renda+: segurança e rentabilidade a longo prazo

O Tesouro Renda+ foi criado para ajudar quem deseja construir uma aposentadoria complementar com segurança e previsibilidade. Veja como funciona:

O investidor compra títulos do Tesouro Nacional que rendem de acordo com a inflação (IPCA) mais um percentual fixo.

que rendem de acordo com a inflação (IPCA) mais um percentual fixo. O valor acumulado é pago em parcelas mensais durante 20 anos , após a data escolhida para começar a receber.

, após a data escolhida para começar a receber. A correção pela inflação mantém o poder de compra ao longo do tempo.

Vantagens do Tesouro Renda+:

Não há taxas de administração , desde que o investimento seja mantido até o vencimento.

, desde que o investimento seja mantido até o vencimento. A correção monetária garante que a aposentadoria acompanhe o custo de vida.

Desvantagens:

Menor flexibilidade, já que os recursos ficam atrelados ao IPCA e ao prazo estabelecido.

Segundo simulações do Tesouro Nacional, uma pessoa que deseja receber R$ 3 mil mensais por 20 anos a partir de 2055 precisaria investir cerca de R$ 125,89 por mês, com um primeiro aporte de R$ 273,67.

Previdência privada: flexibilidade e benefícios fiscais

A previdência privada é outra alternativa interessante, pois oferece diversificação e benefícios fiscais. Quem opta por esse tipo de investimento pode escolher entre fundos atrelados à inflação, ao CDI ou até mesmo a ações.

Vantagens da previdência privada:

Possibilidade de escolher entre diferentes estratégias de investimento .

. Portabilidade , permitindo a troca de fundos sem precisar resgatar o dinheiro.

, permitindo a troca de fundos sem precisar resgatar o dinheiro. Benefícios fiscais no PGBL , com dedução de até 12,5% da renda bruta tributável no Imposto de Renda.

, com dedução de até no Imposto de Renda. Facilidade na sucessão patrimonial no caso do VGBL, evitando burocracias do inventário.

Desvantagens:

Possíveis taxas de administração que podem reduzir a rentabilidade.

que podem reduzir a rentabilidade. Dependendo da estratégia escolhida, pode haver maior risco e volatilidade.

Tesouro Renda+ ou previdência privada: qual a melhor escolha?

A decisão entre Tesouro Renda+ e previdência privada depende do perfil do investidor. Veja uma comparação:

Característica Tesouro Renda+ Previdência privada Rentabilidade IPCA + percentual fixo Diversas opções (inflação, CDI, ações) Flexibilidade Menor Maior Taxas Sem taxa de administração (se mantido até o vencimento) Pode haver taxa de administração Tributação Alíquota padrão de renda fixa Alíquota regressiva (menor após 10 anos) e benefícios fiscais no PGBL Portabilidade Não Sim Sucessão Não Sim (VGBL) Risco Baixo (atrelado à inflação) Varia conforme a estratégia, podendo incluir renda variável

Para os microempreendedores individuais, a aposentadoria não precisa se limitar a um salário mínimo. Com planejamento e investimentos bem estruturados, é possível garantir um futuro financeiro mais seguro.