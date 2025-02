MEC libera primeira parcela do Pé-de-Meia para milhões de estudantes; confira os detalhes

O pagamento do Pé-de-Meia foi confirmado pelo MEC. Veja quem tem direito ao benefício e como serão feitos os depósitos para os estudantes do ensino médio.

Milhares de estudantes do ensino médio público receberão um incentivo financeiro importante neste mês. O Ministério da Educação (MEC) confirmou a liberação da primeira parcela do programa Pé-de-Meia.

O pagamento, previsto para fevereiro, contemplará quase 4 milhões de alunos que concluíram o ano letivo de 2024.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, por meio das redes sociais. Segundo ele, o valor de R$ 1 mil será depositado diretamente nas contas dos estudantes aptos a receber o benefício.

A medida faz parte da estratégia do governo para apoiar financeiramente jovens em situação de vulnerabilidade e incentivar a conclusão dos estudos.

Estudantes do ensino médio público receberão a primeira parcela do Pé-de-Meia em fevereiro. Confira os valores e os critérios para participação no programa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa criado para oferecer suporte financeiro a estudantes do ensino médio público, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos.

Além de garantir a permanência dos alunos nas escolas, o programa busca promover maior igualdade de oportunidades, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade a concluírem essa etapa da educação.

Como funciona o programa?

O benefício é depositado em uma poupança estudantil, onde o aluno recebe R$ 1 mil ao final de cada ano letivo concluído.

O saque desse valor só pode ser feito após a formatura no ensino médio, criando um incentivo para que os estudantes permaneçam na escola até a conclusão do curso.

Quem pode participar?

O Pé-de-Meia é destinado a:

Estudantes matriculados no ensino médio público .

. Beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

TCU autoriza liberação dos pagamentos

O Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou a liberação dos pagamentos após uma reunião realizada na quarta-feira (12).

O benefício havia sido suspenso por falta de recursos no Orçamento de 2025, mas com a decisão do tribunal, os pagamentos poderão ser retomados.

O ministro Camilo Santana destacou que essa decisão representa uma vitória para a educação e para os estudantes brasileiros, garantindo que o programa continuará ajudando jovens a concluir seus estudos.

Quais são os pagamentos oferecidos pelo Pé-de-Meia?

O programa oferece diferentes tipos de pagamentos, ajustados conforme a frequência e desempenho do estudante.

Auxílio mensal

R$ 200 mensais para alunos que comprovarem matrícula e presença regular nas aulas. Esse valor pode ser sacado a qualquer momento.

Benefícios para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

R$ 200 para estudantes que confirmarem a matrícula no EJA .

para estudantes que confirmarem a . R$ 225 mensais para aqueles que mantiverem frequência pontual.

Bônus anual por conclusão do ano letivo

R$ 1 mil ao final de cada ano letivo, que ficará disponível após a conclusão do ensino médio.

Bônus por participação no ENEM

R$ 200 adicionais para alunos que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Qual o valor total do benefício?

Considerando todas as parcelas e incentivos, um estudante pode acumular até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.

Como são feitos os pagamentos?

O Ministério da Educação estruturou um sistema para garantir que os pagamentos sejam feitos de maneira eficiente e segura.

Quem processa os pagamentos?

A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável por realizar os depósitos aos beneficiários.

Como os estudantes recebem o dinheiro?

Contas bancárias são abertas automaticamente no nome dos alunos.

no nome dos alunos. Os valores podem ser acessados pelo aplicativo Caixa Tem.

Como consultar os depósitos?

Os estudantes podem acompanhar seus pagamentos através do aplicativo Jornada do Estudante, que fornece informações sobre os depósitos e saldo disponível.