Mais de 120 mil beneficiários do BPC precisam atualizar cadastro no INSS

O INSS notificou beneficiários do BPC para revisão cadastral. Veja o que fazer para continuar recebendo o benefício e evitar suspensão do pagamento.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um suporte financeiro destinado a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

O benefício, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), garante um salário mínimo mensal para aqueles que não possuem renda suficiente para o próprio sustento.

Recentemente, o INSS iniciou um novo processo de revisão cadastral, notificando mais de 120 mil beneficiários para confirmar se ainda atendem aos critérios exigidos.

A saber, a atualização é necessária para garantir que o benefício continue sendo pago apenas para quem realmente se enquadra nas regras do programa.

Mais de 120 mil pessoas foram notificadas pelo INSS para atualizar o cadastro do BPC. Entenda quem precisa regularizar a situação e como fazer isso. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode continuar recebendo o BPC?

Para permanecer no programa, o beneficiário deve comprovar que a renda familiar per capita não ultrapassa um quarto do salário mínimo.

Isso significa que a soma dos ganhos de todos os moradores da residência, dividida pelo número total de pessoas, não pode ultrapassar esse limite.

Caso a renda familiar seja superior ao permitido, o beneficiário pode perder o direito ao benefício. Essa verificação é feita para garantir que o auxílio seja direcionado a quem realmente precisa.

Que tal conferir?

Prazo e formas de regularização

Os segurados que receberam a notificação do INSS têm 30 dias para apresentar defesa e comprovar que ainda se enquadram nos critérios exigidos. Esse procedimento pode ser realizado de duas formas:

Digitalmente, pelo aplicativo Meu INSS , facilitando o envio de documentos sem a necessidade de deslocamento.

, facilitando o envio de documentos sem a necessidade de deslocamento. Presencialmente, em agências dos Correios ou unidades da Previdência Social, mediante agendamento prévio.

A falta de regularização dentro do prazo pode levar à suspensão do benefício, o que pode afetar diretamente quem depende dessa renda para o sustento.

Por que manter o cadastro atualizado?

A atualização dos dados no INSS é um dos principais fatores para evitar a interrupção dos pagamentos. Qualquer mudança na composição da família ou na renda deve ser informada para garantir que o benefício continue sendo recebido sem complicações.

Essa revisão cadastral tem como objetivo garantir mais transparência no uso dos recursos públicos, assegurando que o BPC continue ajudando quem realmente precisa. A atualização evita fraudes e mantém a sustentabilidade do programa a longo prazo.

Quem já recebe o BPC deve acompanhar as notificações do INSS para não perder prazos e garantir que tudo esteja regularizado. Caso tenha dúvidas sobre sua situação, é importante buscar informações nos canais oficiais e verificar se há pendências no cadastro.