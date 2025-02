Prefeitura libera cartões para compra de material escolar; veja quem pode receber

A Prefeitura de Porto Alegre lançou um novo programa para apoiar estudantes da rede municipal na compra de materiais escolares. Confira como funciona e quem tem direito ao benefício.

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) implementou o Auxílio Material Escolar, garantindo que mais de 67 mil alunos da rede pública municipal tenham acesso aos itens necessários para o ano letivo.

O programa disponibiliza um cartão de débito emitido pelo Banrisul, permitindo que as famílias adquiram materiais escolares de forma direta e personalizada.

Essa iniciativa fortalece a educação e impulsiona a economia local, pois os valores podem ser utilizados apenas em estabelecimentos comerciais de Porto Alegre.

Estudantes da rede municipal recebem um auxílio para compra de materiais escolares. Veja quem tem direito, valores e como utilizar o cartão magnético. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o Auxílio Material Escolar?

O programa foi criado para atender estudantes da rede municipal, fornecendo recursos financeiros para a compra de materiais escolares essenciais.

Em vez de distribuir kits padronizados, a prefeitura optou por disponibilizar cartões magnéticos, dando às famílias a liberdade de escolher os itens conforme as necessidades de cada aluno.

Os valores são definidos de acordo com a etapa de ensino:

Educação Infantil (Berçário 1 e 2): R$ 124,04

R$ 124,04 Educação Infantil (Maternal e Jardim): R$ 153,88

R$ 153,88 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 3º ano): R$ 139,44

R$ 139,44 Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º ano): R$ 127,55

R$ 127,55 Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano): R$ 156,64

R$ 156,64 Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Médio e Pós-Médio: R$ 136,07

A escolha dos valores foi baseada em uma pesquisa de preços conduzida pela Smed, garantindo que os estudantes possam adquirir os principais materiais escolares sem dificuldades.

Como é feita a distribuição dos cartões?

O processo de entrega é organizado para garantir que todos os beneficiários recebam o auxílio sem burocracia. A distribuição ocorre em três etapas:

As direções das escolas recebem os cartões e organizam a entrega aos responsáveis. Os pais ou responsáveis retiram os cartões na unidade escolar do aluno. Os cartões podem ser utilizados apenas em estabelecimentos credenciados na cidade.

Quais são os impactos econômicos do programa?

Além do benefício direto aos estudantes, o Auxílio Material Escolar movimenta o comércio local, gerando impacto positivo para as papelarias e lojas especializadas.

O investimento total ultrapassa R$ 10 milhões, garantindo um estímulo financeiro para os estabelecimentos da cidade.

As famílias também se beneficiam, pois podem selecionar os materiais de acordo com as necessidades específicas dos alunos, tornando o processo mais eficiente e adequado a cada realidade.

Orientações para uso do cartão

A Smed divulgou algumas orientações para garantir que os recursos sejam utilizados da melhor maneira possível:

Lista de materiais recomendados : foi elaborada uma sugestão de itens para cada fase escolar, ajudando os responsáveis na escolha dos produtos mais adequados.

: foi elaborada uma sugestão de itens para cada fase escolar, ajudando os responsáveis na escolha dos produtos mais adequados. Pesquisa de preços : as famílias podem consultar a pesquisa feita pela Smed para comparar valores e economizar na hora da compra.

: as famílias podem consultar a pesquisa feita pela Smed para comparar valores e economizar na hora da compra. Validade e restrições: os cartões só podem ser usados para a compra de materiais escolares, sendo bloqueados para outras finalidades.

Atendimento especial para escolas atingidas por enchentes

As escolas que sofreram danos devido às enchentes de maio de 2024 receberam uma atenção especial no programa.

Durante o evento de lançamento do Auxílio Material Escolar, foram entregues cartões simbólicos para mães de alunos afetados.

Além do benefício inicial, a prefeitura também planejou apoio extra para garantir que todas as crianças dessas escolas tenham acesso aos materiais necessários, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pelas famílias após os desastres naturais.

Segurança e tecnologia no pagamento

A utilização de cartões magnéticos de débito traz mais segurança ao processo, eliminando a necessidade de manuseio de dinheiro em espécie. Com essa tecnologia, os beneficiários evitam riscos como perda, roubo ou uso indevido do recurso.

Os cartões também possuem restrições específicas, garantindo que o saldo seja utilizado exclusivamente para a compra de materiais escolares, evitando gastos não relacionados à educação.

O Auxílio Material Escolar 2025 representa um avanço no suporte aos estudantes e suas famílias, ao mesmo tempo em que fortalece o comércio local. Fique atento às orientações e garanta o acesso aos materiais necessários para um ano letivo completo e produtivo!