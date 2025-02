Jovens podem receber bolsa de R$ 785,57 e capacitação profissional; veja os critérios

Jovens de 16 a 20 anos podem se inscrever no Bolsa Trabalho 2025. O programa oferece capacitação profissional e auxílio de R$ 785,57 por mês. Saiba como participar.

A Prefeitura de São Paulo lançou mais uma edição do programa, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Com duração de seis meses, o projeto combina aprendizado teórico e prático, proporcionando uma oportunidade real de desenvolvimento profissional e preparação para o mercado de trabalho.

A Prefeitura de São Paulo abriu vagas para o Bolsa Trabalho 2025, com bolsa mensal de R$ 785,57 e cursos profissionalizantes. Veja os critérios e como se inscrever.

Quem pode participar do Programa Bolsa Trabalho?

O Bolsa Trabalho é destinado a jovens que atendam aos seguintes requisitos:

Ter entre 16 e 20 anos

Residir na cidade de São Paulo

Pertencer a uma família com renda de até um salário mínimo por pessoa

Estar matriculado no ensino médio, cursos profissionalizantes ou já ter concluído os estudos

Não estar recebendo seguro-desemprego

Os participantes terão acesso a um ambiente de aprendizado inovador, incluindo atividades práticas nos Laboratórios Públicos de Fabricação Digital (FabLab Livre), que disponibilizam equipamentos e tecnologias avançadas.

Como funciona o programa?

A estrutura do Bolsa Trabalho 2025 segue o seguinte formato:

Duração: 6 meses

6 meses Carga horária: 4 horas por dia, 3 vezes na semana (terça, quarta e quinta-feira)

4 horas por dia, 3 vezes na semana (terça, quarta e quinta-feira) Turmas: Manhã (9h às 13h) e Tarde (14h às 18h)

Manhã (9h às 13h) e Tarde (14h às 18h) Número de vagas: 216 jovens por semestre

216 jovens por semestre Benefício mensal: R$ 785,57

Os encontros acontecem em diversas regiões da cidade, incluindo Cidade Tiradentes, Anhanguera, Butantã, Centro, Itaquera, Limão, Penha, Paraíso, Jardim São Luís e Bela Vista.

Quais são os conteúdos abordados?

O Programa Bolsa Trabalho oferece capacitação em áreas estratégicas para o desenvolvimento profissional dos jovens. O conteúdo programático inclui:

Formação técnica em fabricação digital

Aprimoramento de habilidades para o mercado de trabalho

Cidadania e participação social

Inovação e empreendedorismo

Tecnologias da informação e comunicação

Além das aulas, os jovens participam de workshops, palestras e projetos práticos nos FabLabs.

Como se inscrever no Bolsa Trabalho?

O processo seletivo ocorre de forma presencial nos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe). Para se candidatar, siga estes passos:

Verifique se atende aos requisitos do programa Vá até uma unidade do CATe Preencha o formulário de inscrição com os dados solicitados Apresente os documentos exigidos Aguarde a divulgação dos resultados

A seleção dará prioridade a jovens em maior vulnerabilidade social.

Onde obter mais informações?

Os interessados podem buscar mais detalhes sobre o Programa Bolsa Trabalho 2025 através dos seguintes canais:

Site oficial da Prefeitura de São Paulo ( https://capital.sp.gov.br/ )

Telefone da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho: (11) 3224-6000

Central de Atendimento 156

Acompanhe também as redes sociais da Prefeitura para atualizações sobre o programa e as datas do processo seletivo.

Se você tem entre 16 e 20 anos e busca qualificação profissional, essa é uma excelente oportunidade para iniciar sua jornada no mercado de trabalho.