INSS reajusta contribuições para MEIs e autônomos; veja quanto pagar

O INSS ajustou as contribuições para autônomos e MEIs. Veja os novos valores, prazos e como manter sua regularidade previdenciária sem complicações.

A partir de fevereiro de 2025, trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) devem ficar atentos às novas contribuições do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com o salário mínimo reajustado para R$ 1.518, os valores de pagamento também sofreram alterações, impactando aqueles que contribuem para garantir benefícios previdenciários.

Os novos valores começam a valer no pagamento referente a janeiro de 2025, que deve ser efetuado ao longo de fevereiro.

Como o recolhimento do INSS é sempre feito no mês seguinte ao da competência, autônomos, trabalhadores sem vínculo empregatício e empreendedores individuais devem se organizar para manter suas contribuições em dia.

O INSS ajustou as contribuições para MEIs e autônomos. Veja os novos valores, prazos e como garantir sua regularidade previdenciária sem complicações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem precisa contribuir e quais são os benefícios?

A contribuição ao INSS é obrigatória para autônomos e trabalhadores sem carteira assinada que desejam garantir acesso à aposentadoria e demais benefícios previdenciários.

Estudantes, desempregados e outros cidadãos com mais de 16 anos também podem optar por contribuir para assegurar sua condição de segurado.

Entre os principais benefícios garantidos estão:

Aposentadoria por idade ou tempo de contribuição ;

; Auxílio-doença e auxílio-acidente ;

; Salário-maternidade ;

; Pensão por morte para dependentes.

Os contribuintes podem optar pelo recolhimento mensal ou trimestral, sendo que, no caso do pagamento a cada três meses, o valor total deve ser multiplicado por três.

Veja também:

Como realizar o pagamento?

O pagamento do INSS deve ser feito até o dia 15 do mês seguinte à competência através da Guia da Previdência Social (GPS), que pode ser gerada manualmente ou de forma digital.

Caso a data de vencimento caia em um sábado, domingo ou feriado, o prazo é prorrogado para o próximo dia útil.

Em fevereiro de 2025, por exemplo, o vencimento foi estendido para segunda-feira, dia 17, já que o dia 15 cairá em um sábado.

Valores da contribuição ao INSS para autônomos em 2025

Os valores da contribuição variam conforme a alíquota escolhida. Quem deseja se aposentar por tempo de contribuição deve pagar 20% sobre o salário mínimo, enquanto aqueles que optam pelo plano simplificado contribuem com 11%, garantindo apenas a aposentadoria por idade.

Há ainda a opção de pagamento de 5% para pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Categoria Base de Cálculo Alíquota Valor da Contribuição Código de Pagamento Contribuinte Individual R$ 1.518 20% R$ 303,60 1007 Facultativo R$ 1.518 20% R$ 303,60 1406 Contribuinte Individual (sem aposentadoria por tempo de contribuição) R$ 1.518 11% R$ 166,98 1163 Facultativo (sem aposentadoria por tempo de contribuição) R$ 1.518 11% R$ 166,98 1473 Facultativo Baixa Renda R$ 1.518 5% R$ 75,90 1929

Para começar a contribuir como autônomo, basta fazer o cadastro no portal Meu INSS ou pela Central 135. Quem já trabalhou com carteira assinada pode usar o número do PIS/PASEP para efetuar o pagamento.

Regras diferenciadas para MEIs

Os microempreendedores individuais (MEIs) também devem contribuir ao INSS, mas com valores e prazos distintos.

A alíquota fixa de 5% sobre o salário mínimo (R$ 75,90) permite o acesso a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e pensão por morte.

O pagamento é feito através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que pode ser gerado pelo Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI. A quitação pode ser feita via boleto, Pix ou débito automático.

O vencimento do DAS MEI ocorre sempre no dia 20 de cada mês.

Calendário de pagamento do MEI em 2025

Janeiro: 20 de fevereiro

20 de fevereiro Fevereiro: 20 de março

20 de março Março: 20 de abril

20 de abril Abril: 22 de abril

22 de abril Maio: 20 de maio

20 de maio Junho: 20 de junho

20 de junho Julho: 21 de julho

21 de julho Agosto: 20 de agosto

20 de agosto Setembro: 22 de setembro

22 de setembro Outubro: 20 de outubro

20 de outubro Novembro: 20 de novembro

20 de novembro Dezembro: 22 de dezembro

22 de dezembro Janeiro/2026: 20 de janeiro

Valores da contribuição do MEI em 2025

Os valores do DAS MEI variam conforme a atividade exercida:

Tipo de Atividade INSS (em R$) Taxa por Atividade (ICMS ou ISS) Total (em R$) Comércio e Indústria – ICMS R$ 75,90 R$ 1,00 R$ 76,90 Serviços – ISS R$ 75,90 R$ 5,00 R$ 80,90 Comércio e Serviços – ICMS e ISS R$ 75,90 R$ 6,00 R$ 81,90 MEI Caminhoneiro – ICMS R$ 182,16 R$ 1,00 R$ 183,16 MEI Caminhoneiro – ISS R$ 182,16 R$ 5,00 R$ 187,16 MEI Caminhoneiro – ICMS e ISS R$ 182,16 R$ 6,00 R$ 188,16

Para MEIs que atuam como caminhoneiros, a alíquota diferenciada de 12% sobre o salário mínimo pode resultar em valores de contribuição entre R$ 182,16 e R$ 188,16.

Os empreendedores devem seguir as regras do regime MEI, que mantém o limite de faturamento anual em R$ 81 mil. Para evitar problemas, é fundamental manter as contribuições em dia e ficar atento aos prazos de pagamento.