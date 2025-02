Novo pagamento do Bolsa Família traz crédito especial para beneficiários; confira

O Bolsa Família de fevereiro já tem calendário definido. Veja quem recebe benefícios extras e como acessar um crédito especial. Saiba os detalhes e as datas de pagamento.

O Bolsa Família de fevereiro traz novidades para milhões de brasileiros, com benefícios adicionais e um crédito especial para quem deseja investir em pequenos negócios.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirmou o início de mais uma rodada de pagamentos do Bolsa Família, garantindo suporte financeiro às famílias cadastradas.

Além do valor mensal de R$ 600, alguns beneficiários terão direito a valores extras, ampliando o repasse de acordo com a composição familiar.

Beneficiários do Bolsa Família terão novos valores e um crédito especial neste mês. Confira o calendário atualizado e veja como sacar o benefício de fevereiro. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito aos benefícios adicionais?

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 para famílias com até quatro pessoas. Para aquelas com mais integrantes, o valor é ajustado com um mínimo de R$ 142 por pessoa. Além disso, o programa oferece benefícios complementares, voltados a grupos específicos:

Benefício Primeira Infância : R$ 150 por criança de até seis anos .

: de até . Benefício Variável Familiar : R$ 50 para cada criança ou adolescente entre sete e 18 anos e para gestantes .

: para cada e para . Benefício Variável Nutriz : R$ 50 para mães com bebês de até seis meses .

: . Auxílio Gás: Valor estimado em R$ 100 a cada dois meses.

Que tal ver também?

Linha de crédito para beneficiários

Neste mês, além dos pagamentos regulares, os beneficiários do Bolsa Família poderão contar com um crédito especial para microempreendedores e trabalhadores informais. Os valores podem chegar a R$ 21 mil, dependendo do perfil do solicitante.

Esse empréstimo tem o objetivo de incentivar investimentos em pequenos negócios e fortalecer a renda de famílias de baixa renda.

Como solicitar o crédito?

Ter o Cadastro Único atualizado .

. Comprovar que o valor será investido em um empreendimento .

. Fazer a solicitação presencialmente em agências da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem .

ou pelo . O prazo para análise do pedido varia de sete a quatorze dias úteis.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

Os pagamentos serão feitos de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira as datas:

NIS final 1 – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro NIS final 2 – 18 de fevereiro

– 18 de fevereiro NIS final 3 – 19 de fevereiro

– 19 de fevereiro NIS final 4 – 20 de fevereiro

– 20 de fevereiro NIS final 5 – 21 de fevereiro

– 21 de fevereiro NIS final 6 – 22 de fevereiro

– 22 de fevereiro NIS final 7 – 25 de fevereiro

– 25 de fevereiro NIS final 8 – 26 de fevereiro

– 26 de fevereiro NIS final 9 – 27 de fevereiro

– 27 de fevereiro NIS final 0 – 28 de fevereiro

Onde sacar e consultar informações?

Os pagamentos serão realizados pela Caixa Econômica Federal e podem ser acessados das seguintes formas:

Pelo aplicativo Caixa Tem .

. Em caixas eletrônicos e casas lotéricas .

e . Em agências bancárias e correspondentes Caixa Aqui.

Para conferir mais detalhes sobre valores e regras, os beneficiários podem consultar o aplicativo Bolsa Família ou procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Se você faz parte do programa, fique atento às datas e aproveite os benefícios extras deste mês. Compartilhe essas informações com quem também pode precisar!