Bolsa Família exige pesagem obrigatória: veja os prazos e quem precisa fazer

A pesagem obrigatória do Bolsa Família já começou e deve ser realizada dentro do prazo para evitar bloqueios no benefício. Saiba quem precisa fazer e como cumprir essa exigência.

O Bolsa Família é um dos principais programas sociais do Brasil, garantindo assistência financeira a milhões de famílias.

Além de assegurar um valor mensal, o programa exige o cumprimento de algumas condições para que os beneficiários continuem recebendo o auxílio.

Entre essas regras está a pesagem obrigatória, que monitora o estado nutricional das crianças e gestantes cadastradas.

Beneficiários do Bolsa Família devem cumprir a pesagem obrigatória para evitar bloqueios no pagamento. Veja quem precisa fazer e os prazos para regularização do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem precisa fazer a pesagem obrigatória?

A exigência de pesagem faz parte das condicionalidades de saúde do Bolsa Família e deve ser cumprida por todos os beneficiários que se enquadram nos seguintes grupos:

Crianças com menos de sete anos .

. Mulheres entre 14 e 44 anos .

. Gestantes cadastradas no programa.

O objetivo dessa medida é garantir o acompanhamento do crescimento infantil, prevenir problemas nutricionais e reforçar o acesso ao pré-natal.

Os dados coletados nas unidades de saúde são inseridos no sistema do Bolsa Família, permitindo que os profissionais de saúde acompanhem a evolução das famílias atendidas.

Prazos da pesagem obrigatória em 2025

A pesagem deve ser feita duas vezes ao ano, dividida em dois períodos:

Primeira fase : janeiro a junho de 2025.

: janeiro a junho de 2025. Segunda fase: julho a dezembro de 2025.

As famílias devem comparecer dentro desses prazos para evitar bloqueios no benefício. Quem não fizer a pesagem dentro do período estipulado pode ter o pagamento suspenso temporariamente, sendo necessário regularizar a situação para voltar a receber o auxílio.

Onde e como fazer a pesagem?

O procedimento deve ser realizado em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. O processo é rápido e gratuito, sendo necessário apresentar alguns documentos para o registro.

Documentos necessários:

Cartão do Bolsa Família .

. Documento de identidade do responsável pelo benefício .

. Cartão de vacinação (para crianças) .

. Cartão do pré-natal (para gestantes).

Ao chegar à unidade de saúde, um profissional fará a pesagem e medição, registrando os dados no sistema. Durante a consulta, as famílias também recebem orientações sobre alimentação saudável, acompanhamento infantil e cuidados com a saúde materna.

O que acontece se a pesagem não for feita?

Quem não comparecer à pesagem dentro do prazo poderá sofrer bloqueios temporários no Bolsa Família. Para regularizar a situação e voltar a receber o benefício, o responsável familiar deve:

Procurar uma UBS e realizar a pesagem o quanto antes. Solicitar um comprovante do atendimento. Levar o comprovante ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para reativar o pagamento.

O desbloqueio não é imediato e pode levar alguns dias para ser processado pelo sistema do governo. Por isso, é importante não deixar para a última hora.

Além da pesagem, outras exigências também fazem parte das condicionalidades de saúde do programa, como a atualização do cartão de vacinação das crianças e o acompanhamento pré-natal das gestantes. O não cumprimento dessas regras pode levar à suspensão do benefício.

O Bolsa Família não apenas oferece suporte financeiro, mas também incentiva a qualidade de vida das famílias atendidas, garantindo acesso a serviços de saúde e educação.

Se você faz parte do programa, fique atento aos prazos e não deixe de cumprir essa exigência. Compartilhe essa informação com outras pessoas que podem precisar e evite problemas no recebimento do benefício!