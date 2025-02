Pagamentos do INSS começam em menos de 10 dias? Confira o novo calendário hoje

Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir o calendário de pagamentos de fevereiro. Veja as datas e como acessar as informações do seu benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia mais um ciclo de pagamentos, contemplando milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

Cerca de 30 milhões de segurados terão acesso aos seus benefícios, seguindo o cronograma oficial divulgado pelo órgão.

A data de pagamento de cada segurado é determinada pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador. É fundamental que os aposentados e pensionistas conheçam essa informação para garantir o planejamento correto das suas finanças.

O INSS divulgou o calendário de pagamentos de fevereiro. Veja as datas, saiba como consultar seu benefício e descubra onde sacar seu dinheiro sem complicações. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do INSS em fevereiro

Para organizar a liberação dos valores, o INSS utiliza dois calendários distintos:

O primeiro contempla segurados que recebem até um salário mínimo ;

; O segundo atende aqueles que possuem benefícios acima do mínimo nacional.

Essa separação é importante, especialmente neste mês, pois leva em conta o período do feriado de Carnaval.

Quem recebe um salário mínimo e tem cartões terminados entre 1 e 5 receberá antes do Carnaval, enquanto os demais receberão após a data festiva. Para os segurados que recebem valores acima do salário mínimo, os pagamentos começam apenas após o feriado.

Que tal conferir?

Datas de pagamento para quem recebe até um salário mínimo

Final 1 – 24/02

– 24/02 Final 2 – 25/02

– 25/02 Final 3 – 26/02

– 26/02 Final 4 – 27/02

– 27/02 Final 5 – 28/02

– 28/02 Final 6 – 06/03

– 06/03 Final 7 – 07/03

– 07/03 Final 8 – 10/03

– 10/03 Final 9 – 11/03

– 11/03 Final 0 – 12/03

Datas de pagamento para quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6 – 06/03

– 06/03 Finais 2 e 7 – 07/03

– 07/03 Finais 3 e 8 – 10/03

– 10/03 Finais 4 e 9 – 11/03

– 11/03 Finais 5 e 0 – 12/03

Como consultar informações do benefício do INSS?

Os segurados podem acompanhar os detalhes do seu benefício e verificar os valores e as datas de pagamento através de diferentes plataformas.

Portal Meu INSS

A principal forma de consulta é o portal Meu INSS, disponível no site oficial e em aplicativos para celular. Para acessar, basta:

Fazer login com a conta Gov.br; Selecionar a opção “Extrato de Pagamento” para visualizar os valores e as datas de depósito.

Aplicativos de bancos

Os bancos responsáveis pelo pagamento do INSS, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, também oferecem serviços de consulta nos seus aplicativos. Assim, os beneficiários podem conferir os valores antes mesmo da liberação do saque.

Onde sacar o benefício do INSS?

O saque do benefício pode ser realizado de diversas maneiras:

Caixas eletrônicos dos bancos responsáveis pelo pagamento;

dos bancos responsáveis pelo pagamento; Lotéricas credenciadas;

credenciadas; Correspondentes bancários , como Caixa Aqui;

, como Caixa Aqui; Agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade.

Para quem recebe por cartão magnético, o saque pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento. Já aqueles que optaram pelo depósito em conta corrente ou poupança podem movimentar o dinheiro pelo internet banking ou aplicativo do banco.

O que fazer se o pagamento não for liberado?

Caso o benefício não esteja disponível na data esperada, o segurado pode tomar algumas providências:

Verificar o extrato do Meu INSS para conferir possíveis pendências;

para conferir possíveis pendências; Entrar em contato com o banco pagador para verificar eventuais falhas no sistema;

para verificar eventuais falhas no sistema; Ligar para a Central 135 do INSS para esclarecer dúvidas sobre bloqueios ou suspensão do benefício.

A regularidade no saque também é um fator importante. Se o segurado deixar de movimentar o benefício por mais de 60 dias, pode ter o pagamento suspenso. Caso isso ocorra, é necessário comparecer ao banco para regularizar a situação.