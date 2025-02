O que é NIS e como consultar para receber o Bolsa Família?

Saiba como consultar o NIS de forma rápida e garantir o acesso a benefícios como Bolsa Família e FGTS. Veja as formas de consulta e mantenha seu cadastro atualizado.

O Número de Identificação Social (NIS) é um código essencial para brasileiros que desejam acessar programas sociais e benefícios trabalhistas, como o Bolsa Família.

O número de 11 dígitos, gerado pela Caixa Econômica Federal, permite ao governo organizar e controlar os pagamentos de auxílios destinados a famílias de baixa renda.

Saber como consultar o NIS é fundamental para garantir o recebimento correto dos benefícios. Quer saber onde encontrar seu número e como utilizá-lo para acessar o Bolsa Família? Confira o passo a passo e tire suas dúvidas!

O NIS é essencial para o Bolsa Família e outros auxílios sociais.

Para que serve o NIS?

O NIS é um identificador utilizado para diferentes finalidades, incluindo:

Cadastro em programas sociais como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC);

como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC); Recebimento do FGTS e Seguro-Desemprego para trabalhadores formais;

para trabalhadores formais; Acompanhamento de benefícios previdenciários vinculados ao INSS;

vinculados ao INSS; Prevenção de fraudes e cadastros duplicados nos sistemas sociais do governo.

Quem precisa do NIS?

O número do NIS é necessário para diferentes grupos, como:

Trabalhadores registrados com carteira assinada;

Beneficiários do Bolsa Família e outros auxílios sociais;

Pessoas que pretendem receber o seguro-desemprego ou consultar o FGTS;

Indivíduos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Como obter o NIS?

A inscrição no NIS pode acontecer de duas formas:

1. Geração automática

O NIS é gerado automaticamente nas seguintes situações:

Quando um trabalhador é contratado formalmente pela primeira vez;

No momento da inscrição em programas sociais do governo, como o Bolsa Família.

2. Solicitação presencial

Se o cidadão não tem o NIS e precisa obtê-lo, pode fazer a solicitação nos seguintes locais:

Agências da Caixa Econômica Federal ;

; Postos do INSS ;

; Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Como consultar o NIS?

A consulta do NIS pode ser feita de forma presencial ou digital. Confira os principais métodos:

1. Carteira de Trabalho (CTPS)

O NIS está registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), tanto na versão física quanto digital.

Na CTPS digital: Baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital (Android ou iOS); Faça login com sua conta Gov.br; Acesse a seção “Contratos”; O NIS aparecerá em um dos registros de trabalho.

Na CTPS física: Verifique as últimas páginas do documento; Consulte o cartão informativo da Caixa Econômica Federal, caso tenha um.



2. Cartão Cidadão

O Cartão Cidadão, emitido pela Caixa, também exibe o NIS. O número pode ser encontrado logo abaixo do nome do titular.

3. Extrato do FGTS

O NIS pode ser consultado no extrato do FGTS pelo aplicativo ou site da Caixa.

No aplicativo FGTS: Baixe o app FGTS (Android ou iOS); Faça login com CPF e senha; Acesse a seção “PIS/NIS” para visualizar o número.

Outras formas de consulta do FGTS: Pelo site da Caixa Econômica Federal; Ligando para o atendimento Caixa Cidadão (0800 726 0207); Comparecendo a uma agência da Caixa.



4. Meu INSS

A consulta do NIS também pode ser feita pelo portal ou aplicativo Meu INSS.

Passos para consultar pelo Meu INSS: Acesse o site ou baixe o aplicativo Meu INSS; Faça login com CPF e senha Gov.br; Busque a opção “NIT”, que equivale ao número do NIS.



Outra alternativa é ligar para a Previdência Social pelo telefone 135.

5. Cadastro Único (CadÚnico)

Quem recebe benefícios sociais pode consultar o NIS pelo site ou aplicativo do CadÚnico.

Consulta pelo aplicativo ou site: Informe seus dados pessoais; Após a verificação, o NIS será exibido na tela.



Qual a relação entre o NIS e o Bolsa Família?

O NIS é fundamental para o pagamento do Bolsa Família, pois serve como número de identificação do beneficiário dentro do programa.

Usos do NIS no Bolsa Família: Identificação do beneficiário no sistema; Consulta do status do benefício e valores pagos; Acompanhamento do calendário de pagamento.



Como consultar o Bolsa Família com o NIS?

Os beneficiários podem consultar informações sobre o Bolsa Família de diferentes formas:

No aplicativo Bolsa Família (Android ou iOS);

(Android ou iOS); No site da Caixa Econômica Federal ;

; Em agências da Caixa ou lotéricas ;

; Pelo telefone 111 da Caixa.

Basta inserir o NIS para visualizar as datas de pagamento e os valores do benefício.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em fevereiro de 2025

Os repasses do Bolsa Família ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo o final do NIS do beneficiário.

Pagamentos em fevereiro de 2025

NIS final 1: 17 de fevereiro

17 de fevereiro NIS final 2: 18 de fevereiro

18 de fevereiro NIS final 3: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS final 4: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS final 5: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS final 6: 24 de fevereiro

24 de fevereiro NIS final 7: 25 de fevereiro

25 de fevereiro NIS final 8: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS final 9: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS final 0: 28 de fevereiro

Como manter o NIS atualizado?

Para evitar problemas no recebimento de benefícios, é fundamental manter o NIS atualizado.

Por que atualizar o NIS? Evita bloqueios no pagamento de auxílios sociais; Garante acesso contínuo a benefícios; Permite inscrição em novos programas governamentais.

Onde atualizar o NIS? Nos CRAS ou agências da Caixa; Levando documentos pessoais e comprovante de residência; Atualizando o CadÚnico sempre que houver mudanças na composição familiar ou renda.



Manter os dados corretos ajuda a evitar suspensões ou atrasos nos pagamentos.

Agora que você sabe onde consultar e como atualizar seu NIS, aproveite para conferir sua situação e garantir o acesso a programas sociais.