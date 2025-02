INSS libera novas datas de pagamento: descubra quando seu benefício estará disponível

Consulte as novas datas de pagamento do INSS e veja como acessar seu benefício. Saiba como verificar seu número e garantir que o valor esteja disponível no prazo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários a milhões de brasileiros.

Para garantir que os segurados tenham acesso às suas informações com facilidade, o órgão utiliza um sistema baseado no número do benefício.

Saber onde encontrar esse número e como consultar as datas de pagamento pode ajudar a evitar atrasos e garantir o recebimento correto dos valores.

O INSS definiu o calendário de pagamentos de 2025. Veja como consultar sua data, acompanhar seu benefício e evitar atrasos no recebimento dos valores. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que é o número do benefício do INSS?

Cada segurado recebe um número único para identificar seu benefício no INSS. Esse código serve para organizar os pagamentos e facilitar o acompanhamento das informações previdenciárias.

Ele é composto por uma sequência de dígitos que permite ao sistema classificar cada benefício e determinar a data de depósito.

Para que serve o número do benefício?

O número do benefício do INSS é utilizado para:

Identificar o segurado nos sistemas da Previdência Social.

Definir a data de pagamento do benefício.

Facilitar a consulta de valores e extratos.

Permitir acesso a serviços e atendimentos no INSS.

Manter esse número em um local seguro facilita a consulta sempre que necessário.

Como consultar o número do benefício do INSS?

Se você não sabe o número do seu benefício, há diversas formas de acessá-lo:

1. Pelo Portal Meu INSS

Acesse o site www.meu.inss.gov.br .

. Faça login com sua conta gov.br .

. No painel inicial, localize o número do benefício vinculado ao seu CPF.

2. Pelo Aplicativo Meu INSS

Baixe o aplicativo Meu INSS no celular (disponível para Android e iOS).

no celular (disponível para Android e iOS). Faça login com sua conta gov.br .

. No menu inicial, encontre a opção que exibe os detalhes do benefício.

3. Pelo telefone 135

Ligue para o 135 , de segunda a sábado, das 7h às 22h.

, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Informe seu CPF e responda às perguntas de segurança.

O atendente informará o número do benefício e outras informações.

4. Pela carta de concessão

Quando o INSS aprova um benefício, envia uma carta ao segurado.

Esse documento contém o número do benefício e detalhes sobre o pagamento.

Calendário de pagamentos do INSS

Os pagamentos do INSS são organizados conforme o último dígito do número do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Isso distribui os depósitos ao longo do mês, evitando sobrecarga nos bancos.

Para quem recebe até um salário mínimo

Os pagamentos começam nos últimos cinco dias úteis do mês para beneficiários com finais de 1 a 5.

para beneficiários com finais de 1 a 5. Para quem tem finais de 6 a 0, os depósitos ocorrem nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte.

Para quem recebe acima de um salário mínimo

O pagamento ocorre nos cinco primeiros dias úteis do mês, de acordo com o final do número do benefício.

Como consultar a data de pagamento?

Após identificar o número do seu benefício, consulte a data de pagamento pelos seguintes meios:

1. Pelo site do INSS

Acesse o site Meu INSS .

. No menu, clique em Calendário de Pagamentos .

. Localize a tabela com as datas referentes ao seu número final.

2. Pelo aplicativo Meu INSS

Abra o aplicativo Meu INSS no celular.

no celular. Faça login e vá até a opção Calendário de Pagamentos .

. Verifique a data correspondente ao seu benefício.

3. Em agências bancárias

Os bancos que fazem os pagamentos do INSS disponibilizam a tabela de pagamentos.

Você pode consultar diretamente no caixa eletrônico ou solicitar informações no atendimento.

O que fazer para não perder a data de pagamento?

Para evitar atrasos no saque do benefício, siga algumas recomendações:

Anote o número final do seu benefício e acompanhe as datas no calendário do INSS.

e acompanhe as datas no calendário do INSS. Configure lembretes no celular para os dias de pagamento.

para os dias de pagamento. Monitore frequentemente o site ou aplicativo Meu INSS para verificar atualizações.

para verificar atualizações. Mantenha seus dados cadastrais atualizados, garantindo que o INSS possa entrar em contato caso necessário.

Possíveis mudanças no calendário do INSS

Algumas situações podem alterar as datas de pagamento do INSS, como:

Feriados nacionais ou locais , que afetam o funcionamento dos bancos.

, que afetam o funcionamento dos bancos. Atualizações divulgadas pelo INSS , que podem modificar o cronograma oficial.

, que podem modificar o cronograma oficial. Mudanças no sistema bancário, que influenciam os depósitos.

Formas de receber o benefício do INSS

Após verificar a data de pagamento, é importante saber como o valor pode ser retirado:

1. Cartão magnético

O INSS fornece um cartão exclusivo para saque em caixas eletrônicos ou atendimento bancário.

2. Conta bancária

O segurado pode optar por receber o valor diretamente em uma conta corrente ou poupança.

3. Procuração cadastrada no INSS

Se o beneficiário não puder comparecer para sacar o valor, um representante pode ser nomeado mediante autorização oficial.

Agora que você sabe como consultar seu número de benefício e acompanhar os pagamentos, aproveite essas informações para se manter sempre atualizado.