Identidade nacional mudou! Veja o que muda e como solicitar o novo documento

A nova Carteira de Identidade Nacional já pode ser emitida. Veja o que muda, como obter o documento e quais são os benefícios dessa atualização.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi reformulada para oferecer mais segurança e praticidade aos cidadãos brasileiros.

A partir de 2025, o documento passa a ser emitido em um modelo unificado em todo o país, utilizando o CPF como número único de identificação. Com isso, inconsistências nos registros são eliminadas, tornando a verificação de dados mais eficiente.

Disponível em versões física e digital, a CIN pode ser acessada pelo aplicativo GOV.BR, proporcionando mais comodidade para os usuários. Além disso, o novo formato traz recursos avançados para evitar fraudes e facilitar o acesso a serviços públicos e privados.

Com CPF como número único, a nova identidade nacional traz mais segurança e praticidade. Saiba onde solicitar e como acessar a versão digital pelo GOV.BR. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Objetivos e benefícios da nova identidade

A modernização da identidade civil tem como principais objetivos:

Redução de fraudes , tornando o documento mais seguro contra falsificações.

, tornando o documento mais seguro contra falsificações. Facilidade no acesso a serviços públicos , como cadastros e benefícios sociais.

, como cadastros e benefícios sociais. Integração entre órgãos de identificação, garantindo um banco de dados mais confiável.

Outra novidade é a possibilidade de a CIN ser utilizada como documento de viagem em alguns países, caso acordos internacionais sejam firmados no futuro.

Principais mudanças na nova identidade

Com a chegada da CIN, o modelo antigo do RG será substituído gradativamente até 2032. Durante esse período, os cidadãos podem solicitar o novo documento sem custo para a primeira via.

Entre as inovações implementadas, destacam-se:

Número único de identificação : o CPF passa a ser a referência para todos os brasileiros.

: o CPF passa a ser a referência para todos os brasileiros. QR Code : presente no documento, permite a verificação rápida e segura por qualquer órgão público ou empresa.

: presente no documento, permite a por qualquer órgão público ou empresa. Machine Readable Zone (MRZ) : padrão internacional que facilita o reconhecimento eletrônico da identidade.

: padrão internacional que facilita o reconhecimento eletrônico da identidade. Versão digital pelo GOV.BR: acesso rápido ao documento pelo celular, reduzindo a necessidade de portar a versão física.

Com essas mudanças, a identificação civil no Brasil se torna mais segura e padronizada, eliminando a multiplicidade de números e registros em diferentes estados.

Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional?

O processo para obtenção do novo documento é simples e pode ser realizado nos órgãos emissores de cada estado. Para isso, siga os passos abaixo:

Agende um atendimento no órgão de identificação civil do seu estado, que pode ser um Instituto de Identificação ou unidade do Detran. Compareça no dia marcado levando a documentação necessária: Documento de identidade atual (caso possua).

Certidão de nascimento ou casamento.

CPF (se não estiver na certidão). Após a emissão, a versão digital estará disponível no aplicativo GOV.BR, podendo ser acessada a qualquer momento.

A primeira via do documento é gratuita, e a retirada do novo modelo não é obrigatória até 2032. No entanto, para quem deseja atualizar a identidade, a CIN já está sendo emitida em diversos estados.

Por que a nova identidade é mais segura?

A CIN foi desenvolvida com recursos modernos de segurança, dificultando falsificações e garantindo que os dados do cidadão estejam sempre atualizados.

Com a digitalização do documento, fraudes se tornam menos prováveis, pois a verificação pode ser feita instantaneamente por meio do QR Code presente na identidade.

Além disso, a unificação do CPF como número principal reduz problemas comuns, como duplicidade de registros e dificuldades na validação de documentos em sistemas públicos e privados.

Agora que você conhece as novidades da Carteira de Identidade Nacional, aproveite para garantir seu novo documento. Compartilhe essas informações com amigos e familiares para que todos fiquem por dentro das mudanças!