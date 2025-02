Idade mínima e pontuação sobem para aposentadoria do INSS em 2025: confira o que mudou

Com as mudanças no INSS, trabalhadores precisarão atingir nova pontuação e idade mínima para se aposentar. Veja as regras e os valores dos benefícios em 2025.

Com a chegada de 2025, trabalhadores de todo o Brasil precisam ficar atentos às novas regras para aposentadoria do INSS.

As mudanças estabelecidas pela Reforma da Previdência de 2019 continuam sendo aplicadas de forma gradual, impactando principalmente os critérios de idade mínima e tempo de contribuição.

Quer saber o que mudou, quem será afetado e como calcular seu tempo de contribuição? Confira os detalhes e veja como se preparar para a aposentadoria!

A Reforma da Previdência trouxe ajustes na aposentadoria do INSS. Saiba quem pode se aposentar em 2025 e quais são os novos critérios estabelecidos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda na aposentadoria do INSS em 2025?

A partir deste ano, as regras de aposentadoria passam a seguir novos critérios de pontuação e idade mínima progressiva. As principais mudanças incluem:

Novo sistema de pontos: mulheres precisam atingir 92 pontos , enquanto homens devem somar 102 pontos . Essa pontuação é obtida pela soma da idade e do tempo de contribuição.

mulheres precisam atingir , enquanto homens devem somar . Essa pontuação é obtida pela soma da idade e do tempo de contribuição. Idade mínima progressiva: mulheres devem ter pelo menos 59 anos , e homens, 64 anos .

mulheres devem ter pelo menos , e homens, . Regras específicas para professores: docentes precisam de 87 pontos no caso das professoras e 97 pontos para os professores.

Aproveite e veja:

Entenda o sistema de pontos do INSS

O sistema de pontos permite que segurados se aposentem sem idade mínima fixa, desde que atinjam a pontuação exigida, que aumenta anualmente. Em 2025, os requisitos são:

92 pontos para mulheres (idade + tempo de contribuição).

(idade + tempo de contribuição). 102 pontos para homens (idade + tempo de contribuição).

Apesar das mudanças na pontuação, o tempo mínimo de contribuição permanece o mesmo:

30 anos para mulheres .

. 35 anos para homens.

Idade mínima progressiva

A idade mínima para aposentadoria segue um cronograma de ajustes, aumentando gradativamente. Em 2025, os requisitos são:

59 anos para mulheres .

. 64 anos para homens.

Esse modelo de transição foi adotado para permitir que trabalhadores em atividade possam se planejar para o futuro, respeitando o tempo de contribuição necessário.

Regras para professores

Os professores possuem condições diferenciadas para aposentadoria, devido às particularidades da profissão. Os critérios para 2025 são:

Pontuação mínima de 87 pontos para professoras e 97 pontos para professores .

e . Tempo de contribuição de 25 anos para mulheres e 30 anos para homens .

e . Idade mínima de 54 anos para professoras e 59 anos para professores.

Valores dos benefícios do INSS em 2025

Com os reajustes de 2025, os segurados passaram a receber novos valores:

Salário mínimo de R$ 1.518 , representando um aumento de 7,5%.

, representando um aumento de 7,5%. Teto do INSS de R$ 8.157,41, com acréscimo de 4,5%.

Os valores foram atualizados de acordo com a inflação e refletem o reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Como consultar os valores da aposentadoria?

Os segurados podem acessar informações sobre seus benefícios por meio do Meu INSS, disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo. O processo é simples:

Acesse o www.meu.inss.gov.br Realize o login usando CPF e senha. Clique em “Extrato de Pagamento” para conferir os valores e as datas dos depósitos.

Caso haja alguma inconsistência no pagamento ou desconto indevido, o segurado pode buscar atendimento pelo próprio Meu INSS ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.