Bolsa Família de fevereiro tem pagamento antecipado: veja novas datas e valores

O Bolsa Família de fevereiro será pago antes do esperado. Confira o novo calendário de repasses e veja como consultar seu benefício pelo aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários do Bolsa Família receberão os pagamentos de fevereiro antes do previsto. O governo federal decidiu antecipar os repasses para garantir que as famílias tenham acesso ao benefício antes do feriado de Carnaval.

Mais de 20 milhões de brasileiros dependem desse auxílio mensal, e a antecipação busca facilitar o planejamento financeiro das famílias durante esse período.

Além disso, algumas cidades que enfrentam situações emergenciais terão um calendário ainda mais adiantado, permitindo que os beneficiários saquem os valores sem atrasos.

Governo antecipa os pagamentos do Bolsa Família para fevereiro de 2025. Veja quem receberá antes do Carnaval e como acessar os valores de forma prática.

Como será o pagamento do Bolsa Família em fevereiro?

O cronograma de pagamentos costuma começar por volta do dia 20 e se estender até o final do mês. Em fevereiro de 2025, os depósitos serão liberados mais cedo, finalizando antes da primeira semana de março.

Essa mudança foi pensada para evitar congestionamentos nos bancos e garantir que todas as famílias possam acessar o benefício sem dificuldades.

Os pagamentos seguem a lógica escalonada, conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), permitindo uma distribuição mais organizada.

Os valores previstos serão os mesmos, incluindo o valor mínimo de R$ 600 por família e os adicionais para crianças, gestantes e adolescentes.

As segundas-feiras do calendário de pagamentos foram antecipadas para o sábado anterior, permitindo mais flexibilidade aos beneficiários.

Calendário atualizado do Bolsa Família para fevereiro

Os pagamentos seguirão a ordem do NIS, conforme as novas datas:

NIS final 1: 17 de fevereiro (segunda-feira) – antecipado para 15 de fevereiro (sábado)

17 de fevereiro (segunda-feira) – NIS final 2: 18 de fevereiro (terça-feira)

18 de fevereiro (terça-feira) NIS final 3: 19 de fevereiro (quarta-feira)

19 de fevereiro (quarta-feira) NIS final 4: 20 de fevereiro (quinta-feira)

20 de fevereiro (quinta-feira) NIS final 5: 21 de fevereiro (sexta-feira)

21 de fevereiro (sexta-feira) NIS final 6: 24 de fevereiro (segunda-feira) – antecipado para 22 de fevereiro (sábado)

24 de fevereiro (segunda-feira) – NIS final 7: 25 de fevereiro (terça-feira)

25 de fevereiro (terça-feira) NIS final 8: 26 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira) NIS final 9: 27 de fevereiro (quinta-feira)

27 de fevereiro (quinta-feira) NIS final 0: 28 de fevereiro (sexta-feira)

Além dessa antecipação, beneficiários de cidades em estado de calamidade pública poderão receber o pagamento já no dia 15 de fevereiro, independentemente do final do NIS. Essa medida atende municípios afetados por enchentes, deslizamentos e outros desastres naturais.

Como sacar o Bolsa Família e consultar informações?

Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, e os beneficiários podem acessar os valores de diferentes formas. O aplicativo Caixa Tem é a maneira mais simples de movimentar o dinheiro, permitindo transferências, pagamentos e saques sem cartão.

Também é possível sacar o benefício diretamente em caixas eletrônicos, casas lotéricas, agências da Caixa e correspondentes Caixa Aqui.

Para quem prefere o atendimento presencial, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) podem fornecer informações sobre o programa e auxiliar em atualizações cadastrais.

Para verificar o status do pagamento ou conferir se sua cidade está incluída na antecipação emergencial, os beneficiários podem acessar o aplicativo Bolsa Família ou entrar em contato com a Caixa pelo telefone 111.

Agora que o novo calendário foi divulgado, fique atento às datas e organize-se para receber o benefício sem imprevistos. Se conhecer alguém que também recebe o Bolsa Família, compartilhe essa informação para que todos possam aproveitar a antecipação.