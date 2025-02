Beneficiários do INSS já podem conferir o calendário de fevereiro de 2025

Beneficiários do INSS começam a receber seus pagamentos em 24 de fevereiro. Veja o calendário, saiba como consultar e o que fazer em caso de bloqueio.

Os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fevereiro já têm data para começar! Os beneficiários receberão seus valores a partir do dia 24 de fevereiro, com depósitos programados até o dia 12 de março.

O cronograma segue a organização habitual, sendo definido conforme o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), garantindo uma distribuição eficiente e sem atrasos.

Quer saber quando o seu pagamento estará disponível e como consultar o calendário completo? Confira todas as informações e organize seu planejamento financeiro!

INSS libera calendário de pagamentos para fevereiro de 2025. Confira as datas, veja como consultar seu benefício e o que fazer se não receber o valor esperado. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário de pagamentos?

O pagamento dos benefícios do INSS é dividido em duas categorias, considerando o valor que cada segurado recebe:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo : pagamentos começam em 24 de fevereiro .

: pagamentos começam em . Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo: os depósitos começam em 6 de março.

Esse modelo de pagamento tem como objetivo evitar sobrecargas nos bancos e garantir um fluxo mais organizado para os segurados, reduzindo filas e aglomerações nas agências.

Que tal conferir?

O que fazer em caso de bloqueio ou não recebimento?

Beneficiários que não realizam o saque por mais de 60 dias podem ter o pagamento suspenso, especialmente aqueles que utilizam cartão magnético. No entanto, quem recebe diretamente em conta bancária não enfrenta essa restrição.

Caso o segurado não consiga comparecer pessoalmente para sacar o benefício, é possível nomear um procurador para realizar o procedimento em seu lugar.

Para isso, é necessário apresentar documentos comprobatórios, como atestado médico ou justificativa de viagem, e formalizar a solicitação no INSS.

Canais de atendimento e suporte

O INSS disponibiliza diferentes canais para que os beneficiários possam esclarecer dúvidas, acompanhar seus pagamentos e resolver pendências sem precisar sair de casa:

Telefone 135 : atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

: atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h. Portal Meu INSS (site ou aplicativo): permite consultar datas de pagamento, acessar extratos e solicitar serviços.

Acompanhar o calendário de pagamentos do INSS garante que o beneficiário esteja sempre informado e evite qualquer imprevisto no recebimento.

Para mais detalhes sobre os depósitos de fevereiro de 2025, consulte os canais oficiais e, se necessário, busque suporte para garantir seu benefício.