Trabalhadores podem sacar parte do FGTS no mês do aniversário; saiba como funciona

O saque-aniversário do FGTS permite retirar parte do saldo anualmente. Veja as datas para 2025, os valores disponíveis e como solicitar o pagamento pelo aplicativo.

Você sabia que é possível sacar uma parte do seu FGTS todo ano no mês do seu aniversário? O saque-aniversário do FGTS permite que trabalhadores com carteira assinada retirem anualmente uma parcela do saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A modalidade segue disponível em 2025 e pode ser consultada e solicitada de forma prática pelo celular, garantindo mais facilidade no acesso aos valores.

Quer entender como funciona, quem pode aderir e qual o valor disponível para saque? Confira todos os detalhes e veja se essa opção vale a pena para você!

Trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário do FGTS e retirar parte do saldo no mês do aniversário. Consulte o calendário de pagamentos e veja como solicitar. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de saque do FGTS. Ele permite que o trabalhador retire uma fração do saldo disponível no mês do seu aniversário.

Criado em 2020, esse sistema funciona como uma opção ao saque-rescisão, que possibilita o saque integral apenas em caso de demissão sem justa causa.

Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador não poderá retirar o saldo total da conta caso seja desligado da empresa. Nessa situação, ele receberá apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor acumulado no FGTS.

Calendário do saque-aniversário 2025

Os trabalhadores que aderirem ao saque-aniversário podem retirar os valores dentro do prazo determinado, que é de três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário. Veja as datas de liberação para 2025:

Janeiro: 02/01/2025 a 31/03/2025

02/01/2025 a 31/03/2025 Fevereiro: 03/02/2025 a 30/04/2025

03/02/2025 a 30/04/2025 Março: 03/03/2025 a 31/05/2025

03/03/2025 a 31/05/2025 Abril: 01/04/2025 a 30/06/2025

01/04/2025 a 30/06/2025 Maio: 02/05/2025 a 31/07/2025

02/05/2025 a 31/07/2025 Junho: 02/06/2025 a 31/08/2025

02/06/2025 a 31/08/2025 Julho: 01/07/2025 a 30/09/2025

01/07/2025 a 30/09/2025 Agosto: 01/08/2025 a 31/10/2025

01/08/2025 a 31/10/2025 Setembro: 01/09/2025 a 30/11/2025

01/09/2025 a 30/11/2025 Outubro: 01/10/2025 a 31/12/2025

01/10/2025 a 31/12/2025 Novembro: 03/11/2025 a 31/01/2026

03/11/2025 a 31/01/2026 Dezembro: 01/12/2025 a 28/02/2026

Valores disponíveis para saque

Os valores que podem ser retirados no saque-aniversário variam conforme o saldo disponível na conta do FGTS. Veja a tabela de faixas de saque para 2025:

Faixa de Saldo (R$) Alíquota Parcela Adicional (R$) Até 500,00 50% – 500,01 a 1.000,00 40% 50,00 1.000,01 a 5.000,00 30% 150,00 5.000,01 a 10.000,00 20% 650,00 10.000,01 a 15.000,00 15% 1.150,00 15.000,01 a 20.000,00 10% 1.900,00 Acima de 20.000,00 5% 2.900,00

O valor final a ser retirado é calculado com base na alíquota correspondente à faixa do saldo disponível, além da parcela adicional.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário pode ser feita a qualquer momento. No entanto, o primeiro saque só estará disponível no período correspondente ao mês de aniversário. O procedimento é simples:

Acesse o aplicativo FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal. Faça login utilizando suas credenciais. Selecione a opção “Saque-aniversário” no menu principal. Leia e aceite os termos para confirmar a adesão.

Como realizar o saque?

Após aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retirar o valor por diferentes canais:

Pelo aplicativo FGTS

No site da Caixa

Em agências da Caixa

Nos caixas eletrônicos da Caixa

Caso o trabalhador opte por receber o valor em uma conta de outro banco, pode haver cobrança de tarifa para a transferência.

Antecipação do saque-aniversário

Algumas instituições financeiras oferecem a opção de antecipação do saque-aniversário. Esse serviço funciona como um empréstimo, permitindo ao trabalhador receber o valor antes da data prevista. O pagamento é feito com base nas parcelas futuras do saque, funcionando como garantia para a transação.

Antes de optar por essa alternativa, é recomendável comparar as taxas de juros e as condições oferecidas por diferentes bancos para avaliar se a antecipação realmente vale a pena.

Impacto do saque-aniversário nas contas do FGTS

Ao escolher essa modalidade, o trabalhador reduz o saldo acumulado no FGTS ao longo do tempo. Isso pode influenciar financiamentos habitacionais e reduzir a reserva disponível em caso de demissão. Por isso, é importante analisar as condições antes de fazer a adesão.

Consulta de saldo e extrato do FGTS

Para verificar o saldo disponível e tomar decisões mais seguras sobre o saque-aniversário, o trabalhador pode consultar o extrato do FGTS de diferentes formas:

Pelo aplicativo FGTS

No site da Caixa Econômica Federal

Via SMS (com cadastro prévio para o serviço)

Em agências da Caixa

Manter-se atualizado sobre o saldo do FGTS é essencial para planejar os saques de forma consciente e aproveitar melhor os valores disponíveis.