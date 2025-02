Quer se aposentar pelo INSS? Veja as regras, cálculos e os benefícios disponíveis

Veja como calcular a aposentadoria do INSS, quais regras valem para 2025 e quando solicitar o benefício. Saiba também os direitos garantidos aos segurados.

A aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é um momento muito aguardado pelos trabalhadores, mas entender como calcular o valor do benefício e quando solicitar pode gerar muitas dúvidas.

Com as constantes mudanças nas regras previdenciárias, acompanhar suas contribuições e conhecer os critérios atuais ajuda a garantir um planejamento eficiente e evitar surpresas na hora de se aposentar.

Quer saber como calcular sua aposentadoria de forma simples e rápida? Confira as regras atualizadas e descubra o momento certo para solicitar seu benefício!

Aposentadoria do INSS pode ser solicitada online, mas exige planejamento. Confira os critérios, cálculos e direitos dos aposentados para receber o benefício sem erros. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como é calculado o valor da aposentadoria?

O valor da aposentadoria é determinado com base na média salarial do segurado ao longo dos anos de contribuição. Com a Reforma da Previdência de 2019, novas regras foram estabelecidas para o cálculo do benefício, considerando diferentes critérios para concessão.

Regras para aposentadoria

Atualmente, existem dois modelos principais para solicitar o benefício:

Regra de pontos: soma-se a idade do trabalhador ao tempo de contribuição. Em 2024, as mulheres precisam atingir 88 pontos e os homens, 98 pontos. Essa pontuação aumenta gradualmente conforme os anos passam.

soma-se a idade do trabalhador ao tempo de contribuição. Em 2024, as mulheres precisam atingir 88 pontos e os homens, 98 pontos. Essa pontuação aumenta gradualmente conforme os anos passam. Regra da idade mínima: estabelece que mulheres podem se aposentar a partir dos 62 anos e homens, a partir dos 65 anos. Além disso, é necessário cumprir um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.

Como é feito o cálculo do benefício?

O valor da aposentadoria é calculado a partir da média aritmética dos maiores salários do trabalhador, desconsiderando os 20% menores valores.

Além disso, aplica-se um percentual inicial de 60% sobre essa média, sendo acrescidos 2% para cada ano de contribuição que ultrapasse 20 anos para mulheres ou 25 anos para homens.

Esse modelo pode impactar o valor final do benefício, por isso é importante avaliar o tempo de contribuição antes de solicitar a aposentadoria.

Qual o melhor momento para solicitar a aposentadoria?

Decidir quando fazer o pedido da aposentadoria requer planejamento e atenção às regras vigentes. Alguns fatores podem influenciar essa decisão, como:

Tempo de contribuição: continuar contribuindo pode aumentar o valor final do benefício.

continuar contribuindo pode aumentar o valor final do benefício. Valor da aposentadoria: adiar a solicitação pode ser vantajoso para quem deseja um benefício mais alto.

adiar a solicitação pode ser vantajoso para quem deseja um benefício mais alto. Aposentadoria proporcional: é possível se aposentar antes da idade mínima, mas o valor do benefício será reduzido.

A escolha do momento certo varia conforme os objetivos financeiros e a situação de cada trabalhador.

Como consultar contribuições e solicitar a aposentadoria?

Antes de fazer o pedido de aposentadoria, é importante conferir se todas as contribuições estão corretamente registradas no INSS. Esse acompanhamento pode ser feito pelo portal Meu INSS, onde é possível:

Consultar o histórico de contribuições.

Identificar possíveis inconsistências no tempo de serviço.

Corrigir eventuais divergências antes de solicitar o benefício.

Se houver alguma pendência no cadastro, o trabalhador pode enviar documentos para comprovar os períodos trabalhados.

O pedido de aposentadoria é feito de forma online, diretamente pelo portal Meu INSS. O segurado precisa acessar sua conta utilizando CPF e senha, escolher a modalidade de aposentadoria desejada e anexar os documentos necessários para análise.

Direitos garantidos ao aposentado pelo INSS

Além do pagamento da aposentadoria, o segurado tem direito a outros benefícios, como:

13º salário: pago anualmente aos aposentados e pensionistas.

pago anualmente aos aposentados e pensionistas. Manutenção do plano de saúde empresarial: possível para quem contribuía com o plano enquanto estava ativo, desde que assuma os custos após a aposentadoria.

possível para quem contribuía com o plano enquanto estava ativo, desde que assuma os custos após a aposentadoria. Revisão do benefício: caso o segurado identifique falhas no cálculo do INSS, pode solicitar a revisão do valor recebido.

Acompanhar esses direitos é fundamental para garantir que o aposentado receba todos os benefícios previstos pela legislação.