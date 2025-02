Novo valor do Salário-Família em 2025; confira as regras atualizadas

O Salário-Família foi atualizado para 2025. Saiba quem pode receber, qual é o valor do benefício e como fazer a solicitação para garantir o pagamento.

O Salário-Família é um benefício previdenciário voltado para trabalhadores de baixa renda que possuem filhos ou dependentes.

Com a atualização para 2025, o valor do benefício foi reajustado, e é importante que os segurados conheçam as novas regras para garantir o recebimento.

Esse auxílio tem como objetivo complementar a renda dos trabalhadores formais, empregados domésticos e avulsos que se enquadram nos critérios estabelecidos.

A renda máxima para ter direito ao benefício em 2025 será de R$ 1.906,04. Além disso, aposentados por invalidez ou por idade rural também podem receber o pagamento, desde que atendam aos critérios de renda.

Trabalhadores de baixa renda podem receber o Salário-Família em 2025. Veja os novos valores, quem tem direito e como solicitar o benefício previdenciário.

Quem pode receber o Salário-Família?

O benefício é destinado a trabalhadores com filhos menores de 14 anos ou dependentes com deficiência, independentemente da idade. Para manter o pagamento ativo, é necessário cumprir algumas exigências:

Crianças de até seis anos devem ter a caderneta de vacinação em dia.

Dependentes entre sete e 14 anos precisam comprovar frequência escolar.

Além dessas condições, o valor do benefício é pago por dependente, o que significa que o trabalhador pode receber um valor maior conforme o número de filhos.

Valor atualizado e como funciona o pagamento

Em 2025, o valor do Salário-Família será de R$ 65 por dependente. Dessa forma, um trabalhador com dois filhos receberá R$ 130, enquanto aqueles com três dependentes terão direito a R$ 195.

O pagamento segue regras de acordo com o vínculo empregatício do segurado:

Trabalhadores com carteira assinada: o empregador repassa o valor diretamente ao funcionário e depois desconta da contribuição previdenciária.

o empregador repassa o valor diretamente ao funcionário e depois desconta da contribuição previdenciária. Trabalhadores avulsos: devem solicitar o benefício junto ao sindicato ou órgão responsável pela categoria.

devem solicitar o benefício junto ao sindicato ou órgão responsável pela categoria. Aposentados: recebem o pagamento diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), junto com a aposentadoria.

Como solicitar o Salário-Família?

O processo para solicitar o Salário-Família varia conforme a ocupação do segurado:

Empregados formais devem entregar os documentos exigidos ao setor de Recursos Humanos da empresa.

devem entregar os documentos exigidos ao setor de Recursos Humanos da empresa. Aposentados e trabalhadores avulsos precisam fazer o pedido diretamente no INSS.

Documentos necessários

Para garantir o benefício, é necessário apresentar:

Documento de identificação com foto e CPF

Certidão de nascimento dos dependentes

Carteira de vacinação atualizada para crianças de até seis anos

Comprovante de frequência escolar para dependentes entre sete e 14 anos

Onde fazer a solicitação?

O pedido pode ser feito de forma digital, pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou presencialmente em uma agência do INSS, mediante agendamento prévio pelo telefone 135.

Seguindo essas etapas corretamente, os beneficiários garantem o recebimento do Salário-Família sem dificuldades.

Acompanhe o seu benefício

Além de solicitar o Salário-Família, é importante acompanhar as atualizações do benefício para evitar problemas no recebimento. O extrato de pagamento pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS ou diretamente no site do instituto.

Se você se encaixa nos critérios do Salário-Família, aproveite essa oportunidade e garanta o suporte financeiro que pode ajudar no seu dia a dia. Compartilhe essa informação com amigos e familiares que possam se beneficiar!