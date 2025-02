INSS pode antecipar 13º salário? Veja opções para receber o dinheiro antes da liberação oficial

Aposentados e pensionistas do INSS aguardam a liberação do 13º salário. Veja como funciona a antecipação e quais bancos oferecem esse serviço em 2025.

Com a chegada de fevereiro, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam informações sobre o pagamento do 13º salário.

Nos últimos anos, o governo federal optou por antecipar esse benefício, permitindo que segurados recebessem as parcelas ainda no primeiro semestre.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as datas de pagamento, o que gera incerteza entre os beneficiários. Para aqueles que necessitam de recursos antes da liberação oficial, uma alternativa já disponível é a antecipação do 13º salário por meio de instituições financeiras.

Sem previsão oficial para o pagamento do 13º salário do INSS, beneficiários buscam alternativas. Confira como antecipar o valor e evite surpresas com taxas. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona a antecipação do 13º salário?

A antecipação do 13º salário permite que segurados do INSS recebam parte do benefício antes da data oficial de pagamento.

Esse adiantamento é oferecido por bancos e instituições que trabalham com crédito consignado. O valor antecipado é descontado automaticamente do benefício assim que o INSS libera o pagamento oficial.

Essa opção pode ser vantajosa para quem precisa de dinheiro rapidamente, seja para pagar contas, quitar dívidas ou cobrir despesas inesperadas.

No entanto, é fundamental considerar as condições oferecidas pelas instituições financeiras, já que há cobrança de juros sobre o valor antecipado.

Que tal conferir?

Quem pode solicitar a antecipação?

A antecipação do 13º salário está disponível para:

Aposentados e pensionistas do INSS que recebem o benefício de forma regular.

que recebem o benefício de forma regular. Segurados que recebem outros auxílios , como o auxílio-doença e o auxílio-reclusão.

, como o auxílio-doença e o auxílio-reclusão. Clientes de bancos que oferecem essa modalidade de crédito, desde que a instituição tenha convênio com o INSS.

O primeiro passo para solicitar a antecipação é verificar se o banco onde o benefício é pago oferece esse serviço. As condições variam de uma instituição para outra, incluindo valores máximos e taxas de juros.

Como solicitar a antecipação do 13º salário?

A solicitação pode ser feita de maneira simples, sem burocracia excessiva. O segurado pode:

Acessar o aplicativo do banco e conferir se a antecipação está disponível.

e conferir se a antecipação está disponível. Entrar em contato com a central de atendimento da instituição financeira.

Comparecer a uma agência bancária e solicitar o adiantamento presencialmente.

Após a análise e aprovação, o valor é creditado diretamente na conta do beneficiário. O desconto ocorrerá automaticamente assim que o INSS depositar o 13º salário.

Quais os custos envolvidos na antecipação?

Embora a antecipação do 13º salário seja uma alternativa para quem precisa de dinheiro rapidamente, é importante considerar os custos associados.

Os bancos cobram taxas de juros sobre o valor liberado, o que significa que o segurado receberá menos do que o montante total do benefício.

Outro ponto de atenção é que ao solicitar a antecipação, o valor estará comprometido quando o INSS liberar o pagamento oficial. Isso pode afetar o planejamento financeiro dos segurados nos meses seguintes.

Vale a pena antecipar o 13º salário?

Antes de optar pela antecipação, é importante avaliar a necessidade real do dinheiro e comparar as taxas de diferentes bancos. Algumas instituições oferecem condições mais vantajosas, enquanto outras podem cobrar juros mais elevados.

Se o valor for utilizado para quitar dívidas com juros altos, a antecipação pode ser uma escolha viável. Por outro lado, se não houver urgência, aguardar o pagamento oficial pode ser a melhor opção.

Alternativas para quem precisa de dinheiro antes do 13º salário

Caso a antecipação não seja viável, algumas opções podem ajudar a equilibrar as finanças:

Negociar prazos de pagamento de contas com fornecedores e credores.

com fornecedores e credores. Utilizar parte do saldo do FGTS , caso tenha optado pelo saque-aniversário.

, caso tenha optado pelo saque-aniversário. Buscar linhas de crédito com juros mais baixos, como empréstimos consignados tradicionais.

A decisão de antecipar o 13º salário deve ser tomada com cautela, considerando os custos e a necessidade do dinheiro no curto prazo.