Prova de vida do INSS pode ser automática? Saiba quem precisa fazer e como regularizar

O INSS mudou as regras da prova de vida em 2025. Veja quem precisa fazer e como evitar o bloqueio do benefício com o novo sistema automatizado.

A prova de vida é uma exigência para aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem pagamentos contínuos.

O objetivo desse procedimento é evitar fraudes e garantir que os benefícios sejam pagos apenas aos titulares legítimos.

Nos últimos anos, o INSS modernizou esse processo, adotando métodos automatizados para facilitar a comprovação. Ainda assim, é essencial que os segurados acompanhem as regras para evitar bloqueios nos depósitos.

Além disso, nem todos os beneficiários precisam realizar essa comprovação, tornando indispensável a verificação individual.

Quem precisa fazer a prova de vida?

A exigência da prova de vida se aplica a beneficiários que recebem pagamentos do INSS de forma contínua. Isso inclui:

Aposentados ;

; Pensionistas ;

; Segurados que recebem auxílio por incapacidade temporária ;

; Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado para idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

No caso de menores de idade, o responsável legal deve realizar o procedimento. Para aqueles com dificuldades de locomoção, o INSS permite que um representante legal faça a comprovação.

Segurados que moram no exterior também devem cumprir essa obrigação, podendo realizar a prova de vida por meio de consulados ou embaixadas brasileiras.

Como realizar a prova de vida do INSS?

Atualmente, o INSS realiza a prova de vida de maneira automática, utilizando informações de diferentes bases de dados governamentais.

Se o segurado teve algum tipo de interação recente com órgãos públicos ou movimentação financeira, a comprovação pode ser feita sem a necessidade de uma ação direta.

Se a prova de vida não for identificada automaticamente, o segurado será notificado pelo INSS para regularizar a situação. O procedimento pode ser feito de três formas principais:

Presencialmente : comparecendo à instituição financeira onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Algumas agências exigem a biometria.

: comparecendo à instituição financeira onde recebe o benefício, levando um documento oficial com foto. Algumas agências exigem a biometria. Pelo aplicativo Meu INSS : a verificação digital pode ser feita pelo reconhecimento facial.

: a verificação digital pode ser feita pelo reconhecimento facial. Por um representante legal: em casos de impossibilidade de locomoção, um procurador cadastrado pode realizar a prova de vida.

É fundamental manter os dados atualizados no Meu INSS e monitorar possíveis notificações para evitar qualquer interrupção no pagamento.

Quando a prova de vida deve ser feita?

Desde 2023, o INSS não exige que os beneficiários realizem a prova de vida anualmente por conta própria. O órgão cruza os dados automaticamente, utilizando registros como:

Acesso ao Meu INSS ;

; Registro de vacinação no SUS;

Emissão de passaporte, carteira de identidade ou CNH;

Declaração de Imposto de Renda como titular ou dependente;

Atendimento em unidades de saúde da rede pública ou privada;

Atualização no Cadastro Único (CadÚnico);

Votação em eleições oficiais.

Se o INSS não identificar nenhum registro de vida nos últimos 10 meses, o segurado será comunicado e terá 60 dias para fazer a comprovação. Caso contrário, o benefício poderá ser suspenso.

O que fazer se o benefício for bloqueado?

Se o pagamento for interrompido por falta de prova de vida, o segurado deve regularizar a situação o quanto antes. O primeiro passo é verificar no aplicativo Meu INSS se há alguma pendência registrada.

Se for confirmada a necessidade de comprovação, basta seguir um dos métodos disponíveis para validar os dados. Após a regularização, os valores bloqueados serão liberados automaticamente na folha de pagamento seguinte.

Dicas para evitar problemas na prova de vida

Mantenha seus dados sempre atualizados no Meu INSS e no banco responsável pelo pagamento ;

; Acompanhe notificações do INSS pelos canais oficiais ;

; Utilize serviços públicos que possam ser registrados nos sistemas do governo para facilitar a comprovação automática;

para facilitar a comprovação automática; Caso tenha dificuldades para realizar a prova de vida, solicite ajuda de um familiar ou representante legal.

