INSS estende prazo para empréstimos consignados: aposentados poderão pagar em até 8 anos

Aposentados e pensionistas do INSS agora podem pagar empréstimos consignados em até 96 meses. Veja o que mudou e como aproveitar essa nova possibilidade.

Os aposentados e pensionistas do INSS agora podem contar com um prazo maior para quitar seus empréstimos consignados.

A nova regra permite que os beneficiários tenham até 96 meses (8 anos) para pagar suas dívidas, o que possibilita parcelas menores e mais flexibilidade financeira.

A medida entrou em vigor na última quinta-feira (6) e foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Ela se aplica tanto ao empréstimo consignado tradicional quanto ao cartão de crédito consignado e ao crédito vinculado ao benefício.

Com isso, os segurados passam a ter mais alternativas para organizar suas finanças sem comprometer grande parte da renda mensal.

INSS amplia prazo para quitação do consignado, permitindo pagamento em 8 anos. Entenda os detalhes e veja como essa mudança pode beneficiar os segurados. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Novos prazos sem aumentar os limites de comprometimento

Mesmo com a ampliação do prazo de pagamento, os limites de comprometimento da renda continuam os mesmos, garantindo que os segurados não assumam dívidas além da sua capacidade de pagamento.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou que essa medida busca oferecer melhores condições para aposentados e pensionistas sem gerar riscos de endividamento excessivo.

Os percentuais de comprometimento da renda seguem inalterados:

35% para empréstimos consignados pessoais ;

; 5% para cartão de crédito consignado ;

; 5% para cartão de benefício.

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também terá acesso à ampliação do prazo, mantendo o limite de 35% da renda comprometida.

Taxas de juros permanecem controladas

Outra boa notícia é que, mesmo com a mudança nos prazos, as taxas de juros dos empréstimos consignados continuam as mesmas:

1,8% ao mês para empréstimos com desconto direto no benefício ;

; 2,96% ao mês para operações feitas com cartão de crédito consignado.

Apesar das tentativas recentes de algumas instituições financeiras de elevar os juros para 1,99% ao mês, o ministro Carlos Lupi garantiu que os bancos não precisam seguir a lógica do Banco Central nesse caso.

O objetivo é manter as condições acessíveis para os segurados do INSS, evitando aumentos que possam comprometer ainda mais o orçamento dos aposentados e pensionistas.

O que muda para quem já tem um consignado?

Com a ampliação do prazo de pagamento, os beneficiários podem renovar seus contratos e alongar o período da dívida, reduzindo o valor das parcelas mensais.

A alternativa pode ser interessante para quem precisa aliviar o orçamento sem deixar de honrar seus compromissos financeiros.

Caso um segurado já tenha um empréstimo consignado ativo, ele pode entrar em contato com o banco responsável para verificar a possibilidade de renegociação com o novo prazo de 96 meses. A mudança pode resultar em parcelas menores, facilitando o planejamento financeiro a longo prazo.

Como contratar um novo empréstimo consignado?

Os segurados que desejam contratar um empréstimo consignado dentro das novas regras devem seguir alguns passos importantes:

Verificar a margem consignável disponível , para garantir que o contrato respeite os limites de comprometimento da renda;

, para garantir que o contrato respeite os limites de comprometimento da renda; Comparar as taxas de juros entre diferentes bancos , já que as instituições podem oferecer condições variadas dentro do teto estabelecido pelo INSS;

, já que as instituições podem oferecer condições variadas dentro do teto estabelecido pelo INSS; Realizar a contratação apenas por meio de bancos credenciados pelo INSS , evitando fraudes e cobranças indevidas;

, evitando fraudes e cobranças indevidas; Ficar atento às condições do contrato, como prazos, valores das parcelas e encargos adicionais.

O acesso ao empréstimo consignado pode ser feito diretamente pelo banco onde o segurado recebe seu benefício, pelo aplicativo Meu INSS ou em agências físicas do INSS.

A importância do planejamento financeiro

Com a possibilidade de pagar um empréstimo consignado em até 8 anos, os aposentados e pensionistas agora têm mais tempo para organizar suas finanças sem comprometer o orçamento mensal. No entanto, é fundamental que cada segurado avalie sua situação antes de contratar um novo crédito ou renegociar um contrato existente.

Essa nova regra oferece uma oportunidade para que os beneficiários reavaliem seus gastos, evitem endividamentos desnecessários e utilizem o crédito de forma consciente.