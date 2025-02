INSS divulga calendário de pagamentos e novos valores para fevereiro de 2025

O INSS anunciou o calendário de pagamentos de fevereiro de 2025. Veja as datas, os valores reajustados e como consultar seu benefício sem sair de casa.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) acaba de divulgar o calendário oficial de pagamentos para fevereiro de 2025, trazendo atualizações importantes sobre os valores das aposentadorias, pensões e auxílios.

Com a definição das datas e possíveis reajustes, os segurados podem se organizar financeiramente e acompanhar as mudanças nos benefícios.

Quer saber quando seu pagamento será depositado e quais são os novos valores? Confira todas as informações e garanta seu planejamento!

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber os valores reajustados em fevereiro. Confira o cronograma completo e saiba como acompanhar seus pagamentos. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Calendário de pagamentos do INSS para fevereiro de 2025

O INSS realiza os depósitos conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Para este mês, os pagamentos seguirão o seguinte cronograma:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 24 de fevereiro

24 de fevereiro Final 2: 25 de fevereiro

25 de fevereiro Final 3: 26 de fevereiro

26 de fevereiro Final 4: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Final 5: 28 de fevereiro

28 de fevereiro Final 6: 6 de março

6 de março Final 7: 7 de março

7 de março Final 8: 10 de março

10 de março Final 9: 11 de março

11 de março Final 0: 12 de março

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 6 de março

6 de março Finais 2 e 7: 7 de março

7 de março Finais 3 e 8: 10 de março

10 de março Finais 4 e 9: 11 de março

11 de março Finais 5 e 0: 12 de março

Novos valores dos benefícios do INSS em 2025

Os benefícios previdenciários foram reajustados conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. Os segurados começarão a receber os valores atualizados a partir de 3 de fevereiro de 2025.

Salário mínimo: R$ 1.518,00

R$ 1.518,00 Teto do INSS: R$ 8.157,41

R$ 8.157,41 Reajuste para benefícios acima do salário mínimo: 4,77%

Quem será beneficiado pelo reajuste?

O reajuste contempla diversos benefícios, incluindo:

Aposentadorias

Pensões por morte

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Salário-maternidade

Auxílio-reclusão

Valores dos benefícios assistenciais

Além das aposentadorias e pensões, os benefícios assistenciais também tiveram seus valores ajustados:

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS): R$ 1.518,00

R$ 1.518,00 Renda mensal vitalícia: R$ 1.518,00

R$ 1.518,00 Pensão para dependentes das vítimas de hemodiálise de Caruaru (PE): R$ 1.518,00

R$ 1.518,00 Benefício para seringueiros e seus dependentes: R$ 3.036,00

Contribuições previdenciárias em 2025

Os segurados que contribuem para a Previdência Social terão novas alíquotas aplicadas aos salários de janeiro, com recolhimento em fevereiro. As taxas serão calculadas de forma progressiva, conforme a faixa salarial:

7,5% para salários até R$ 1.518,00

9% para salários entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88

12% para salários entre R$ 2.793,89 e R$ 4.190,83

14% para salários entre R$ 4.190,84 e R$ 8.157,41

Como consultar os valores dos benefícios?

Os segurados podem verificar os valores dos pagamentos por diferentes canais:

Pelo site Meu INSS

Acesse meu.inss.gov.br

Faça login com CPF e senha

Clique em Extrato de Pagamento para conferir os detalhes

Pelo aplicativo Meu INSS

Baixe o aplicativo no celular (Android e iOS)

Faça login com suas credenciais

No menu principal, selecione Extrato de Pagamento

Por telefone

Ligue para a Central 135

Informe seu CPF e confirme seus dados cadastrais

Solicite informações sobre o benefício

O atendimento telefônico funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Dicas para organizar o orçamento com os pagamentos do INSS

Com o calendário definido, os beneficiários podem planejar suas finanças com mais segurança. Algumas estratégias podem ser úteis:

Acompanhar regularmente os pagamentos para evitar imprevistos

para evitar imprevistos Manter os dados cadastrais atualizados para evitar bloqueios no benefício

para evitar bloqueios no benefício Programar despesas fixas conforme as datas de pagamento

Utilizar os canais digitais do INSS para acessar informações sem precisar ir até uma agência

Serviços disponíveis no Meu INSS

Além da consulta de pagamentos, o portal Meu INSS oferece uma série de serviços digitais, como:

Agendamento de perícias médicas

Simulação de aposentadoria

Solicitação de benefícios

Atualização de dados cadastrais

Emissão de extratos e documentos

A utilização desses serviços reduz filas e agiliza o atendimento, permitindo que os segurados tenham mais praticidade no acesso às informações sobre seus benefícios.

Como garantir o recebimento correto do benefício?

Para evitar problemas no recebimento dos pagamentos, é importante:

Verificar se o cartão do benefício está ativo

Confirmar os dados bancários cadastrados no INSS

Observar a data correta no calendário de pagamentos

Manter os documentos pessoais em dia

Com todas essas informações, os segurados do INSS podem acompanhar seus benefícios e organizar seu planejamento financeiro com mais facilidade.