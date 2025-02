Desbloqueie sua conta do Caixa Tem pelo WhatsApp e evite filas na agência

Agora é possível desbloquear sua conta no Caixa Tem diretamente pelo WhatsApp. Veja como usar essa nova função e evitar deslocamentos desnecessários.

Usuários do Caixa Tem agora podem desbloquear suas contas de maneira mais rápida e sem precisar sair de casa.

A Caixa Econômica Federal implementou uma nova funcionalidade que permite a recuperação do acesso diretamente pelo WhatsApp, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência.

A mudança é uma solução importante para quem vive em locais afastados ou tem dificuldades de acesso ao atendimento presencial.

Com essa novidade, é possível desbloquear contas, recuperar senhas e atualizar dados cadastrais sem precisar enfrentar filas ou burocracias. O objetivo é oferecer mais comodidade e tornar os serviços bancários mais acessíveis.

Caixa Tem lança novo recurso para facilitar o desbloqueio de contas pelo WhatsApp. Confira o passo a passo para acessar sua conta sem sair de casa. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o desbloqueio do Caixa Tem pelo WhatsApp?

O novo sistema permite que os usuários realizem o desbloqueio diretamente pelo WhatsApp, utilizando o número oficial da Caixa Econômica Federal (0800-104-0104).

O processo é simples e intuitivo, sendo destinado principalmente a quem esqueceu a senha ou precisa atualizar informações como telefone e e-mail.

Além disso, essa funcionalidade facilita a troca de número de celular cadastrado no aplicativo, garantindo mais autonomia para o usuário. A Caixa também implementou medidas de segurança para proteger as informações durante esses procedimentos.

Passo a passo para desbloquear o Caixa Tem

Para desbloquear a conta utilizando o WhatsApp, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo Caixa Tem e insira seu CPF e número de telefone. Receba um código de verificação pelo WhatsApp oficial da Caixa. No Android , o código é preenchido automaticamente.

, o código é preenchido automaticamente. No iPhone, é necessário copiar e colar o código no aplicativo. Realize a autenticação facial tirando uma selfie conforme as instruções do app. Envie documentos, se necessário, como RG ou CNH. Caso não consiga enviar digitalmente, a validação pode ser feita em um caixa eletrônico.

Se houver dificuldades na autenticação facial, há a opção de ir até um caixa eletrônico da Caixa e selecionar a opção “Liberar acesso CAIXA TEM” no menu de serviços.

O que o Caixa Tem oferece?

Criado para facilitar o pagamento de benefícios sociais, o Caixa Tem se tornou uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros. O aplicativo permite:

Recebimento de benefícios sociais , como Bolsa Família e Auxílio Gás.

, como Bolsa Família e Auxílio Gás. Pagamentos de contas e boletos diretamente pelo app.

diretamente pelo app. Transferências via PIX e outras modalidades.

e outras modalidades. Saques sem cartão, com a geração de um código para uso em caixas eletrônicos e lotéricas.

Desde sua criação, o aplicativo tem sido atualizado para ampliar as opções de serviços, tornando mais acessível o gerenciamento das contas digitais para pessoas de baixa renda.

Maior acessibilidade para usuários em áreas remotas

Com a possibilidade de desbloqueio remoto, o Caixa Tem se torna ainda mais acessível para aqueles que vivem longe dos centros urbanos.

Antes, muitos usuários precisavam viajar para acessar uma agência e resolver problemas simples no aplicativo. Agora, basta ter acesso à internet para regularizar a conta de forma rápida e segura.

Essa inovação reflete a modernização dos serviços bancários e permite que milhões de brasileiros tenham mais autonomia para gerenciar suas contas sem precisar enfrentar filas ou dificuldades logísticas.

Acompanhe as atualizações do Caixa Tem e explore todas as funcionalidades disponíveis. Compartilhe essa informação com quem pode se beneficiar dessa facilidade e aproveite os novos recursos oferecidos pelo aplicativo.