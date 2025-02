Beneficiários do Bolsa Família terão pagamentos extras este mês; veja quem tem direito

O Bolsa Família já tem calendário definido para fevereiro. Veja as datas de pagamento, valores e benefícios extras que podem aumentar o total recebido.

Fevereiro começou, e os beneficiários do Bolsa Família já podem se preparar para os depósitos deste mês. E já adiantamos: vem coisa boa por aí!

O programa continua garantindo um suporte financeiro para mais de 20 milhões de famílias em todo o Brasil, com valores mínimos de R$ 600 por grupo familiar.

Além do pagamento regular, algumas famílias poderão contar com valores adicionais. Esses benefícios complementares ajudam a aumentar o total recebido e podem fazer a diferença no orçamento.

Pagamentos do Bolsa Família em fevereiro

Os depósitos começam na segunda-feira, 17 de fevereiro e seguem um cronograma baseado no Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Como fevereiro tem menos dias, algumas datas foram antecipadas.

Os valores são liberados na conta poupança social do Caixa Tem. Para facilitar movimentações como transferências e pagamentos, é recomendável que os beneficiários utilizem o aplicativo da Caixa.

Que tal conferir?

Valores e benefícios adicionais

O Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. No entanto, há benefícios complementares que podem aumentar esse valor. Veja quais são:

Vale Gás : R$ 104 para a compra de um botijão de gás de 13 kg;

: para a compra de um botijão de gás de 13 kg; Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa do grupo familiar;

: do grupo familiar; Benefício Complementar (BCO) : ajusta o pagamento para garantir que a família receba pelo menos R$ 600 ;

: ajusta o pagamento para garantir que a família receba pelo menos ; Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 por criança de até 7 anos incompletos ;

: de até ; Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 por gestante e para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos ;

: e para ; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50 por membro da família com até 7 meses incompletos ;

: com até ; Benefício Extraordinário de Transição (BET): garante que nenhuma família receba menos do que recebia no Auxílio Brasil, com validade até maio de 2025.

Exemplo de cálculo:

Uma família que recebe R$ 600 como valor base e tem duas crianças entre 7 e 18 anos pode contar com R$ 804 no mês de fevereiro. O valor considera:

R$ 600 do benefício regular ;

; R$ 104 do Vale Gás ;

; R$ 100 (R$ 50 para cada criança no Benefício Variável Familiar).

Calendário de pagamento do Bolsa Família – fevereiro de 2025

Os depósitos seguem um cronograma organizado pelo último dígito do NIS do beneficiário. Veja as datas:

NIS final 1 → 17 de fevereiro

→ NIS final 2 → 18 de fevereiro

→ NIS final 3 → 19 de fevereiro

→ NIS final 4 → 20 de fevereiro

→ NIS final 5 → 21 de fevereiro

→ NIS final 6 → 24 de fevereiro

→ NIS final 7 → 25 de fevereiro

→ NIS final 8 → 26 de fevereiro

→ NIS final 9 → 27 de fevereiro

→ NIS final 0 → 28 de fevereiro

Fique atento às informações do Bolsa Família

Para garantir o recebimento do benefício sem problemas, é importante acompanhar o calendário e verificar se os dados no Cadastro Único estão atualizados.

O pagamento é feito automaticamente na conta da Caixa, e os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem ou realizar saques em caixas eletrônicos e lotéricas.

Se você conhece alguém que recebe o Bolsa Família, compartilhe essas informações e ajude a garantir que todos tenham acesso aos recursos disponíveis!