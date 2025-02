Novas regras do Imposto de Renda 2025: entenda as mudanças e evite erros

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 está chegando. Saiba quem precisa declarar, quais documentos reunir e como evitar problemas com a Receita.

A declaração do Imposto de Renda é uma obrigação anual que exige atenção de milhões de contribuintes brasileiros.

Com a proximidade do período de entrega para 2025, é importante entender quem precisa declarar, quais documentos são exigidos e quais deduções podem ser aplicadas.

Embora a Receita Federal ainda não tenha divulgado mudanças específicas para este ano, conhecer as regras vigentes e se preparar com antecedência pode evitar erros e complicações futuras.

Prazos e obrigatoriedade da declaração

A entrega da declaração do Imposto de Renda costuma ocorrer entre março e maio. Em 2024, o período teve início em 15 de março e se encerrou em 31 de maio. Para 2025, é provável que o calendário siga o mesmo padrão, mas as datas exatas ainda aguardam confirmação.

A necessidade de declarar depende de diferentes fatores, como renda e patrimônio. Veja os critérios que determinam quem deve enviar a declaração:

Rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2024 ;

; Recebimento de rendimentos isentos ou tributados na fonte superiores a R$ 200 mil ;

; Operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil ou qualquer ganho sujeito à tributação ;

; Posse de bens avaliados em mais de R$ 800 mil ;

; Receita bruta acima de R$ 153.199,50 em atividades rurais ;

; Residência no Brasil em qualquer período de 2024, mantida até 31 de dezembro.

Mesmo quem não se enquadra nos critérios obrigatórios pode optar por declarar o Imposto de Renda. Isso pode ser vantajoso para quem deseja comprovar renda em financiamentos ou garantir a restituição de valores retidos na fonte.

Documentos essenciais para a declaração

Organizar a documentação necessária com antecedência facilita o preenchimento e evita problemas com a Receita Federal. Veja os documentos mais importantes:

Informes de rendimentos (salário, investimentos, aposentadoria, etc.);

(salário, investimentos, aposentadoria, etc.); Comprovantes de despesas dedutíveis (educação, saúde, previdência privada);

(educação, saúde, previdência privada); Documentação de bens e direitos (imóveis, veículos, investimentos);

(imóveis, veículos, investimentos); Recibos de doações e contribuições ;

; Comprovantes de dívidas e ônus ;

; Dados de dependentes (CPF e data de nascimento);

(CPF e data de nascimento); Informações bancárias para restituição ou débito automático.

Limites de dedução e tabela progressiva

Os limites de dedução são aspectos importantes na declaração, pois podem reduzir o valor do imposto a pagar. Se não houver mudanças para 2025, os valores permanecerão os seguintes:

Dedução por dependente: R$ 2.275,08;

R$ 2.275,08; Despesas com educação: R$ 3.561,50 por ano;

R$ 3.561,50 por ano; Desconto simplificado: 20% da renda tributável, com limite de R$ 16.754,34;

20% da renda tributável, com limite de R$ 16.754,34; Despesas médicas: sem limite de dedução.

A tabela progressiva do Imposto de Renda, atualizada em fevereiro de 2024, será usada no cálculo do imposto devido. Ficar atento a possíveis atualizações é fundamental para planejar a declaração corretamente.

Declaração pré-preenchida: vantagens e requisitos

A declaração pré-preenchida pode tornar o processo mais simples. No ano anterior, 41% dos contribuintes utilizaram essa opção. Para acessá-la, é necessário possuir uma conta gov.br nos níveis ouro ou prata.

Os principais benefícios dessa modalidade incluem:

Menos tempo para preencher a declaração ;

; Redução de erros e inconsistências ;

; Prioridade na fila de restituição ;

; Acesso automático a dados registrados na Receita Federal.

Principais motivos de retenção na malha fiscal

Em 2024, 3,2% das declarações foram retidas na malha fiscal. Os principais motivos foram:

Deduções inadequadas: 57,4% dos casos;

57,4% dos casos; Omissão de rendimentos: 27,8% dos casos;

27,8% dos casos; Despesas médicas inconsistentes: 51,6% das retenções por deduções indevidas.

Manter comprovantes organizados e revisar atentamente a declaração antes do envio são medidas que ajudam a evitar problemas com a Receita Federal.

Possíveis mudanças no IR 2025

Até o momento, nenhuma alteração oficial foi confirmada para o Imposto de Renda 2025. No entanto, o governo propôs ampliar a faixa de isenção para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais. Caso aprovada pelo Congresso, essa medida entraria em vigor apenas em 2026.

Acompanhar as atualizações da Receita Federal pode ajudar a garantir uma declaração sem complicações. Organizar a documentação e entender as regras são passos essenciais para evitar surpresas e otimizar o processo.