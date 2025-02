Nova Carteira de Identidade Nacional gratuita: veja como estudantes podem emitir o documento

Estudantes da rede pública poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional sem custos. Veja onde e quando garantir seu documento durante a ação especial.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo disponibilizada gratuitamente, trazendo uma oportunidade imperdível para os cidadãos brasileiros, especialmente para os estudantes da rede pública. Entre 10 e 14 de fevereiro, uma ação especial facilitará a emissão deste documento essencial.

O Programa SAC Itinerante será responsável por levar a emissão da nova CIN diretamente às comunidades.

A ação ocorrerá na Escola Professora Ana Angélica Vergne de Morais, localizada no bairro Campo Limpo, em sincronia com a Jornada Pedagógica da instituição.

O Programa SAC Itinerante

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) Itinerante é uma iniciativa que visa democratizar o acesso a serviços públicos essenciais. O foco principal é a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional para os estudantes da rede pública, promovendo inclusão e cidadania.

Localização e datas do atendimento

O ponto central desta ação será a Escola Professora Ana Angélica Vergne de Morais. O atendimento ocorrerá de 10 a 14 de fevereiro, oferecendo uma oportunidade conveniente para os estudantes.

Horário de funcionamento e gratuidade

Os atendimentos estarão disponíveis das 8h às 17h, e é importante destacar que a emissão da primeira via da CIN será inteiramente gratuita, garantindo que todos tenham acesso ao novo documento.

Parcerias institucionais

Essa ação é resultado da colaboração entre diversos órgãos governamentais. A Secretaria da Educação (SEC) e o Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM) se uniram ao SAC para tornar esse serviço acessível e eficiente.

Inovações da nova carteira de identidade nacional

A nova CIN representa mais que uma simples atualização do antigo RG. Trata-se de um documento que traz inovações para fortalecer a segurança das informações pessoais dos cidadãos.

Integração de documentos

Uma das principais novidades é a possibilidade de integrar números de outros documentos importantes, como:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Carteira de Trabalho

Título de Eleitor

Certificado Militar

Informações de saúde

A nova carteira também permite a inclusão de informações de saúde relevantes, como:

Condições específicas de saúde (ex: Transtorno do Espectro Autista)

Deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais

Tipo sanguíneo e fator RH

Opção por ser doador de órgãos

Nome social e atualizações

Outro avanço significativo é a inclusão do nome social, a pedido do cidadão, e a atualização automática em caso de alteração no registro civil, refletindo um importante reconhecimento da identidade de gênero.

Versão digital da CIN

A nova Carteira de Identidade Nacional também contará com uma versão digital, que estará disponível poucos dias após a emissão do documento físico, oferecendo mais praticidade aos cidadãos.

Acesso à versão digital

A versão digital poderá ser acessada pelo portal do governo três dias após a impressão do documento físico, garantindo que os cidadãos tenham sempre uma versão oficial à mão, mesmo sem o documento físico.

Vantagens da versão digital

As vantagens da versão digital incluem:

Acesso prático em qualquer dispositivo conectado à internet

Redução do risco de perda ou roubo do documento físico

Atualização rápida de informações

Conectividade com outros serviços digitais do governo

Segurança e autenticidade

A versão digital da CIN terá o mesmo valor legal que o documento físico. Medidas de segurança avançadas serão implementadas para garantir a autenticidade e prevenir fraudes.

Requisitos e documentação necessária

Para facilitar o processo, é essencial que os estudantes estejam informados sobre os requisitos e a documentação necessária para a emissão da nova CIN.

Agendamento prévio

Os alunos interessados devem realizar o agendamento diretamente na escola, garantindo um atendimento organizado e eficiente.

Documentos exigidos

Para a emissão da primeira via da CIN, os estudantes devem apresentar:

Certidão de nascimento (original e cópia)

Ou certidão de estado civil (original e cópia simples)

Se a certidão estiver plastificada, uma cópia simples deve ser apresentada junto com o documento original.

Público-alvo

Embora o foco principal seja os alunos da rede pública de Feira de Santana-Bahia, é importante esclarecer se há restrições de idade ou se o serviço está disponível para todos os estudantes matriculados, independentemente da faixa etária.

Validade diferenciada por faixa etária

Uma inovação relevante da nova CIN é a implementação de prazos de validade diferenciados conforme a idade do portador.

Prazos de validade

5 anos para crianças de até 12 anos

10 anos de validade para cidadãos de 12 a 60 anos

Validade indeterminada para maiores de 60 anos

Justificativa para os prazos

A definição dos prazos visa:

Manter a atualidade da foto e informações para crianças e adolescentes

Reduzir a necessidade de renovações frequentes para adultos

Facilitar o acesso contínuo a serviços para idosos, evitando renovações desnecessárias

Processo de renovação

É fundamental que os cidadãos estejam atentos aos prazos de validade de suas CINs e iniciem o processo de renovação com antecedência. Informações sobre como e onde renovar o documento devem ser amplamente divulgadas.

